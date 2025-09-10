Deze ooit zo populaire auto kiest nu voor een compleet ander pad

Het model en zijn broertjes worden er een stuk leuker van.

Het kan aan mijn omgeving liggen, maar ik ken helemaal niemand die aan een auto-abonnement doet of zijn auto geregeld verhuurt. Nog niet zo lang geleden was dit principe behoorlijk populair. En allemaal dankzij één model: de Lynk & Co 01. Maandelijks stond hij in de top 5 van bestverkochte nieuwe modellen. Het Volvo-neefje kreeg zelfs iemand op de Autoblog-redactie zover om in de nep-XC40 te stappen.

Inmiddels is Lynk & Co wat gegroeid. Er kwam een facelift van de 01 en twee nieuwe modellen: de 02 en 08. Het zijn niet de meest sprankelende auto’s om naar te kijken, maar daar heeft het bedrijf wat op gevonden. Het keek naar Volvo en Polestar en zag wat er nog ontbrak: tuning van de Duitse tuner Heico.

Tuning voor op je Lynk & Co

Heico en het Geely-merk maken tijdens de IAA de samenwerking bekend. Alle modellen van Lynk & Co kun je bij Heico brengen voor een cosmetische en onderhuidse upgrade. Die onderhuidse aanpassingen beperken zich tot het onderstel. Van de aandrijflijnen blijft Heico af.

Je kunt uit verschillende tuningspulletjes kiezen. Denk aan sportveren, lichtmetalen velgen en vloermatten bij de 01. Heb je een 02, dan kun je nog Pirelli-banden krijgen. De upgrades van de plug-in hybride 08 zijn nog onbekend, maar daar komen ook extra’s voor. Je brave leaseauto blijft dus ook met de Heico-onderdelen vrij tam.

Wat kost dat nou?

De pakketjes zoals ze op de 01 en 02 op de foto’s zitten, kosten respectievelijk € 4.155,43 en € 6.667,43. Of je dat bedrag het waard vindt, is helemaal aan jou. De samenwerking moet ook gaan leiden tot ”nieuwe esthetische en prestatiegerichte opties”, vertelt Lynk & Co-topman David Green. Wellicht krijgen we later nog wel wat onderdelen voor wat meer performance.