MINI Aceman en Cooper Electric nu ook als dikke JCW

De gloednieuwe MINI John Cooper Works als Electric en als Aceman.

Het is voor het eerst dat je een elektrische MINI als John Cooper Works oftewel als JCW kunt bestellen. En ze pakken het meteen groots aan, want ze lanceren niet één maar twee volledig elektrische JCW-modellen. De Cooper en de Aceman.

John Cooper Works Electric en Aceman prestaties

Ze delen dezelfde aandrijflijn, dus heel gek is het niet om beide modellen dan maar meteen tegelijkertijd uit te brengen. De elektrische MINI John Cooper Works modellen krijgen een 258 pk en 350 Nm sterke elektromotor. In het geval van de JCW Electric 3-Deurs MINI betekent dat een 0-100 tijd van 5,9 seconden. De Aceman is met 6,4 sec een stukje trager. Voor beide modellen is de topsnelheid begrensd op 200 km/u.

Een kenmerk van de JCW-modellen was de drama die met de auto’s kwam. Denk aan een knetterende uitlaat en looks die bij zo’n brulaap passen. Met een elektrische aandrijflijn blijft er weinig over van dat gebrul, de looks zijn nog wel typisch John Cooper Works. Gelukkig maar.

Boostknop

De JCW-auto’s stonden ook altijd garant voor rijplezier. Dat is MINI niet vergeten bij de volledig elektrische John Cooper Works Electric en Aceman. Beide modellen zijn bijvoorbeeld uitgerust met een boostknop waardoor tijdelijk 20 kW extra vermogen is aan te spreken. Ze hebben ook een pittiger remsysteem in vergelijking met de gewone modellen, standaard uitgevoerd met Chili Red remklauwen en een wit JCW-logo.

Looks

Bij het instappen zie je een verlicht logo dat vanuit de buitenspiegels op de grond projecteert. Daarnaast hebben de MINI’s hun eigen JCW Signature dagrijverlichting. Andere aanpassingen aan het uiterlijk zijn onde randere zijskirts, aeroblades bij de C-stijl en een achterspoiler. De Cooper krijgt 18 inch wielen, de Aceman staat op 19 inch.

In het interieur tref je JCW-stoelen aan. Geen echt, maar nep leder voor de bestuurder en passagier. De JCW-details van rood en zwart zie je terug aan de binnenzijde van de gepeperde MINI’s.

Marktintroductie

Het enige wat MINI los wil laten is dat de John Cooper Works Electric en Aceman binnenkort te configureren zijn op de site van het merk. Op dat moment maakt MINI ook de prijzen bekend van de elektrische scheurijzers.