Volvo komt tóch met een nieuwe Volvo XC90!

Ook Volvo komt terug op uitfasering brandstofmotor en kondigt alsnog een nieuwe generatie Volvo XC90 aan!

Het van oorsprong Zweedse merk Volvo timmert keihard aan de weg met elektrische auto’s. Niet geheel onsuccesvol, maar er wordt vooralsnog niet genoeg geld mee verdiend.

De Volvo XC90 die in 2003 op de markt kwam is altijd een groot succes geweest. De tweede generatie kwam tot ons in 2015 en het merk kondigde aan dat die niet zou worden opgevolgd door een derde generatie, maar door de volledig elektrische Volvo EX90.

Na veel problemen en vertraging was die elektrische opvolger dan eindelijk daar en het merk kondigde aan dat de EX90 voorlopig naast de XC90 leverbaar zou zijn en gaf de Volvo XC90 daarom toch maar een update. Konden de kopers nog even een laatste keer een grote benzine (wel plug-in) Volvo kopen.

Er komt tóch een derde generatie!

Op de presentatie van de niet echt florissante kwartaalcijfers meldde CEO Håkan Samuelsson toch wel opmerkelijk nieuws. Hij kondigde tegenover de investeerders een derde generatie aan.

We hebben een nieuwe XC90 nodig! De realiteit daalt in bij CEO Samuelsson

In de presentatie meldt de beste man dat hij denkt dat het iets is wat Europese consumenten graag willen hebben. Het moet een plug-in hybride worden met een grotere actieradius. Kennelijk heeft het merk deze oplossing nog jaren langer nodig dan gedacht.

Uitfasering brandstofmotor duurt langer

We zien het bij veel meer merken, het uitfaseren van de brandstofmotor kost veel meer tijd dan gedacht. De autofabrikanten moeten winst maken, dus als de EV’s niet voldoende verkopen, dan keert de markt het schip.

Ook Volvo had zich voorgenomen om in 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s te bouwen en te verkopen, maar moet daar dus op terugkomen. De consument (en de infrastructuur) is gewoon nog niet zover en automerken moeten gewoon geld verdienen….

Nieuwe Volvo XC90

Het moet wel een echte nieuwe generatie XC90 worden. Dus niet de huidige vernieuwde nog verder vernieuwen met bijvoorbeeld een grotere batterij voor een grotere elektrische actieradius.

De derde generatie Volvo XC90 zou op hetzelfde platform kunnen komen als de XC70. Dit SMA-platform (Scalable Modular Architecture) is van de Chinese eigenaar van Volvo; Geely, en is een goede kandidaat om de nieuwe Volvo XC90 op te bouwen.

Mocht je niet willen wachten op een nieuwe Volvo XC90 en heb je nog een eerste generatie die je toch milieuvriendelijker wil maken? Je kunt hem ook gewoon om laten bouwen tot een EV. Ook hartstikke duurzaam.