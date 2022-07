Alles komt goed; de benzineprijs is namelijk flink aan het dalen!

Slinger Marktplaats dus maar weer open en ga op zoek naar die grote SUV met dikke V8. De benzineprijs is eindelijk aan het dalen!

De afgelopen maanden leek het wel een grote slechtnieuwsshow als het op brandstofprijzen aankwam. De inkt van het ene artikel waarin een record qua benzineprijs werd aangekondigd was nog niet droog, of daar kwam het volgende record alweer.

Maar vandaag doen we eens even helemaal anders. Vandaag geen tranendal of onheil, vandaag eindelijk eens goed nieuws voor de automobilist. De benzineprijs is de laatste weken namelijk flink aan het dalen! Dat betekent dus weer meer tanken voor minder geld.

Benzineprijs lager door angst voor recessie

In juni was de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine nog 2,50 euro. Voor een litertje diesel mocht je gemiddeld 2,30 aftikken. Volgens United Consumers is dat deze maand nog 2,33 euro voor de benzine en 2,18 voor het satanssap. Dat scheelt respectievelijk 17 en 12 cent per liter.

Bovendien zijn deze prijzen de adviesprijzen voor de pompen langs de snelweg. In de praktijk kun je op de meeste plekken nog wel iets voordeliger tanken. Even dus die afslag nemen en bij de onbemande pomp aan de provinciale weg tanken.

De benzineprijs kon zo dalen vanwege de angst voor een recessie. Omdat men bang is voor een nieuwe neergang van de economie daalt de prijs van een vat ruwe olie. Want als de economie op z’n gat ligt, zal de vraag naar ook olie dalen en daalt ook de prijs verder, enzovoort. Om dat voor te zijn, wordt de prijs van een vat nu al iets verlaagd om dat effect te minimaliseren. Snap je nog?

Benzineprijs had nog lager kunnen zijn

Al dit goede nieuws ten spijt, we moeten als echte Hollanders natuurlijk nog wel wat te klagen overhouden. Waarvan akte. De benzineprijs had namelijk nog veel lager kunnen liggen, maar de dure dollar houdt dat tegen.

Ruwe olie wordt namelijk afgerekend in dollars en die zijn voor ons eurolanden nu een stuk duurder om te kopen. En dan nog iets, het grootste deel van de benzineprijs bestaat uit belastingen en accijns en die zijn nu iets verlaagd. Maar je denkt toch niet dat de overheid die verlaging in stand laat als de brandstof weer wat betaalbaarder gaat worden? Nee joh, natuurlijk niet.

Maar tot die tijd, geniet er even van en bedank die recessie maar!