Citroën gaat eindelijk weer net zo lekker veren als vroeger

Eindelijk grijpt Citroën weer terug op iets wat het merk vroeger legendarisch maakte. De auto’s gaan namelijk weer formidabel veren!

Het is eigenlijk jammer dat Citroën anno 2022 onderdeel is van het immense Stellantis. Want daarbij komen verkoopresultaten, aandeelhouders, cijfertjes en jaarverslagen om de hoek kijken. En als je een ding niet wil als eigenzinnig merk, is het dat wel.

En zo kon het gebeuren dat Citroën de laatste jaren van een eigenzinnig en stylistisch hoogtepunt-op-wielen veranderde in een merk dat vooral opviel door de eenheidsworst die het produceerde. En dat is jammer.

En wat ook jammer is, is het verdwijnen van de hydro-pneumatische vering. Dat was -naast de styling- het andere unique selling point van Citroën. Want hoe mooi was het om het ranke slagschip in de ochtend laag op zijn buik te zien liggen en hem bij het omdraaien van het sleuteltje omhoog te zien komen teneinde een ongeëvenaard veercomfort te bieden. Heerlijk…

Goed nieuws. Dat laatste komt terug. Alhoewel niet helemaal hetzelfde, maar toch. Dat zullen we even uitleggen!

Citroën C5 heeft eindelijk weer speciale veren

Het gaat hier om de vering van de Citroën C5 X PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8. Dat ding heet echt zo, of ze moeten met verkeerd geplaatste umlauts hebben zitten klooien in het persbericht, maar daar gaan we even niet van uit. Om die auto gaat het.

We willen graag uitleggen wat er zo bijzonder aan die vering is, maar we hebben net unaniem besloten dat we de volgende zin uit het ronkende persbericht daarover niet konden verbeteren, dus die plaatsen we even integraal door.

De Citroën Advanced Comfort®-vering met dubbele Progressive Hydraulic Cushions® zoals bekend van de Citroën C4, C5 Aircross en de C5 X benzineversies, wordt bij de Citroën C5 X PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8 gecombineerd met een actief, elektronisch dempingssysteem. Hiermee wordt de demping per wiel onafhankelijk aangestuurd om zachter of juist harder te dempen op basis van de staat van het wegdek. Aldus de woordkunstenaar in dienst bij Citroën

In simpele mensentaal scant een camera het wegdek en past de computer daar de vering op aan. Een beetje zoals Mercedes al een aantal jaar doet in de duurdere modellen. Maar voor een auto uit de hogere middenklasse is dat natuurlijk wel heel bijzonder.

Te veel mogelijkheden om op te noemen

Citroën heeft zich niet ingehouden met het aantal functies op het veersysteem van de nieuwe Citroën C5 X PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8. Zo is er een comfortstand, sportstand, ladingstand, offroad en noem maar op. Voor ieder wat wils, zogezegd. Oh ja, wil je het systeem aan het werk zien, kijk dan even naar de video hieronder!

Wat het systeem gaat kosten weten we nog niet. Sterker, we weten ook nog niet wat de Citroën C5 X PLUG-IN HYBRID 225 ë-EAT8 überhaupt gaat kosten. Maar dat zien we later wel weer en wie dan leeft, wie dan zorgt, zeggen we dan maar!