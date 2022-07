Versla de hittegolf met deze rijdende koelkast

Denk niet in problemen, maar in oplossingen, hebben wij altijd geleerd. Koop daarom deze rijdende koelkast op Marktplaats en steek een dikke middelvinger op naar de hittegolf!

Puf. Wat is het warrum hè? Nou, niet te harden. Het is ook nooit eens normaal hier in dit land. Altijd regen en kou en dan ineens die bloedhitte. In Spanje is het veel lekkerder warm, hier is het altijd zo vochtig. De mussen vallen niet eens meer van het dak, het is te heet voor ze om er überhaupt op te gaan zitten.

Wij hier ter redactie durven er een Cornetto op te zetten dat jij vandaag minimaal 1 van deze uitspraken hebt gehoord. Of misschien zelf wel hebt gebezigd. Het is namelijk warm in Nederland en dat gaat standaard gepaard met gepuf, gehijg en geklaag.

En op zich mag dat ook wel, alleen hebben wij altijd geleerd dat klagen alléén geen zin heeft. Je moet er wat aan doen. Pak dat probleem aan en je hoeft niet meer te klagen.

En precies dat hebben wij nu voor jou gedaan.

Koop deze rijdende koelkast op Marktplaats

Wij zijn namelijk eens wat dingen op een rijtje gaan zetten en gaan combineren. Want wat helpt tegen een hittegolf? Juist, koelte. En waar vind je koelte? In een koelkast natuurlijk. (Mijn ouwe jaarclubgenoten van het Utrechtsch Studenten Corps USC zouden me nu het liefst een rake poffer met de vlakke hand geven, want het is ‘IJSKAST”. Maar dit geheel terzijde. We schrijven dit nu voor een groter doel en nood breekt nu eenmaal wetten. ‘Vo!)

Maar even terzake nu. Dit is Autoblog en niet koelkastblog. Dus hebben we die twee dingen gecombineerd. Daarom hebben wij dus speciaal voor de hittehater met rijbewijs dé oplossing voor de hittegolf gevonden. Precies, een rijdende koelkast! Briljant toch?

Volvo 740 Estate in Miele-wit

De rijdende koelkast in kwestie is een Volvo 740 2.3 GL uit 1988. Zoals het een koelkast op wielen betaamt, heeft hij de kleur van een Miele en is hij dus spierwit. En net als de Miele, is ook deze Volvo bijkans onverwoestbaar. Hij heeft namelijk al 298.000 kilometer gereden, maar heeft mooi wel een nieuwe APK. Oh ja, en AIRCO!!!

Dat wordt dus nog minimaal 2 jaar zonder problemen genieten van jouw koelkast op wielen. En voor de prijs hoef je het niet te laten, die is namelijk maar 2500 piek! Dus in plaats van klagen is het nu tijd voor actie. Klik op de advertentie op Marktplaats, neem contact op met de verkoper en rijd vanavond nog in jouw eigen witte koelkast op wielen.

Dan lach je iedereen voortaan keihard uit. Met je hittegolf…

Ha!