Alles wat je moet weten over de wegenbelasting op je EV in 2026

Er gaan weer wat zaken veranderen op het gebied van MRB op je EV.

Zolang de Nederlandse overheid niet overgaat op rekeningrijden, blijven we in Nederland te maken hebben met wegenbelasting. Sinds de komst van de elektrische auto is er veel veranderd op dit gebied. Ook in 2026 zijn er weer wat aanpassingen aan de wegenbelasting op je EV. Hieronder vind je een overzicht van de veranderingen en wat dat voor jou betekent.

Wat is wegenbelasting?

Voor we beginnen even de basisinformatie. Wie in Nederland een auto bezit, krijgt ermee te maken: motorrijtuigenbelasting, kortweg MRB. Het is een belasting op het bezit van je auto en dus niet op het gebruik ervan. Hoe duur de wegenbelasting is, hangt af van een paar factoren:

het gewicht van je auto

het type brandstof en de daarbij behorende CO2-uitstoot

de provincie waarin je woont.

Waarom hangt de wegenbelasting af van de provincie waar ik in woon?

Een deel van de wegenbelasting gaat naar de provincie dat de provincie vrij mag besteden. Dit zijn de opcenten op de MRB. Dit is de enige mogelijkheid voor de provincie om belasting te heffen bij haar inwoners.

De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximumniveau van de opcentenheffing vast. De provincie bepaalt zelf, tot dat maximum, de hoogte van zijn tarief. Het tarief wordt jaarlijks door Provinciale Staten vastgesteld in de begroting.

Wegenbelasting op EV in 2026

De MRB-korting op elektrische auto’s gaat flink omlaag, maar niet zover als eerder gedacht. In 2025 krijg je 75 procent korting. Vanaf 2026 zou dat 25 procent korting worden. Het kabinet heeft echter besloten om 5 procent meer korting te geven. De 30 procent korting op MRB blijft tot 2028. Hierna krijg je nog een jaartje 25 procent korting voordat het voordeeltje op de wegenbelasting in 2030 verdwijnt.

Hoe bereken ik de wegenbelasting voor mijn elektrische auto?

Je kunt zelf het rekensommetje maken, maar een simpelere manier is de online tool van de belastingdienst. Pas op: het rekenvoorbeeld van de belastingdienst heeft de nieuwe tarieven nog niet doorberekend. Dubbel pas op, want buiten het hogere tarief gaan er in verschillende provincies de opcenten omhoog. Alleen in Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland gaan de opcenten niet omhoog.

Trippel pas op: er komt nog een inflatiecorrectie waardoor het bedrag nog ietsjes groter wordt. Gebruik je dus de MRB-rekenmachine van de overheid vóór de 2026-update, dan moet je er een flink deel bovenop tellen. In een rekenvoorbeeldje komen we op ongeveer € 180,- extra per kwartaal. Om de rekenmachine van de belastingdienst te kunnen gebruiken, moet je een aantal zaken invoeren. Dit zijn:

Type voertuig Vink ‘ Personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km ‘ aan

Provincie

Gewichtsklasse Het gewicht van je auto is het ‘Massa ledig voertuig’ van jouw auto. Je kunt het gewicht vinden op je kentekenbewijs. Het ‘massa rijklaar’ min 100 kilo is ook goed. Vervolgens kijk je in welke gewichtsklasse jouw EV valt.



