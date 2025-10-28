Praktische SUV met GT-R-motor geeft Ferrari het nakijken

Krachtiger dan een Ferrari Purosangue! En al die andere super-SUV’s.

Het is bijna november en dat betekent maar één ding: SEMA in Las Vegas staat op het punt van beginnen. Autofabrikanten gebruiken deze show traditioneel om flink uit te pakken met hun modellen. Dingen die normaal gesproken niet mogelijk zijn, zijn bij hoge uitzondering opeens wel mogelijk. Zoals het lepelen van de motor van een Nissan GT-R in een alledaagse SUV.

Infiniti presenteert dit krankzinnige project op de SEMA Show 2025 in Las Vegas. De basis is de gloednieuwe QX80 en dan op standje 10. Onder de kap ligt namelijk de VR38DETT, oftewel de ,8-liter twin-turbo V6 uit de Nissan GT-R Nismo. Het blok is ook nog eens flink aangepakt. Denk aan aangepaste turbo’s, grotere intercoolers, een verbeterd brandstofsysteem en een Motec-managementsysteem. Het lijkt wel of ik een zin uit Fast & Furious zit na te spelen. I need NOS!

Het resultaat is een vermogen van 1.000 pk, oftewel genoeg om zelfs een supercar te laten blozen. En dat is meer vermogen dan in een Ferrari Purosangue, Aston Martin DBX of een Bentley Bentayga Speed. De QX80 R-Spec beschikt over een aangepast onderstel met MCS-dempers, Eibach-veren en een verplaatste stuurinrichting om de kolos ook daadwerkelijk door de bochten te kunnen krijgen. De carbon keramische remmen zijn afkomstig van de GT-R en de wielen zijn 24 inch groot, 12 inch breed, gehuld in 315-sectie Yokohama-banden.

Qua uiterlijk heeft Infiniti zich laten inspireren door de GT-R T-Spec Takumi Edition. De QX80 R-Spec draagt een kleurveranderende wrap die knipoogt naar het legendarische “Midnight Purple” van de R34 Nissan Skyline. De brede bodykit, splitter, diffuser en aangepaste uitlaten maken het plaatje compleet.

Helaas pindakaas. De QX80 R-Spec is geen productiemodel, maar een lokkertje voor SEMA. Wel jammer. Wie wil er nu niet met het gezin en 1.000 pk richting wintersport? Dit en nog vele andere creaties zijn binnenkort te zien in de Amerikaanse gokstad.