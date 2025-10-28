Audi in de problemen met nieuw elektrisch vlaggenschip

De toekomst van de Audi A8 staat op het spel en dat heeft te maken met Porsche.
Het merk dat synoniem moet staan voor “Vorsprung durch Technik” lijkt het steeds moeilijker waar te maken. In elk geval met het topmodel van het merk: de Audi A8. De luxelimousine die normaal gesproken volgehangen is met de laatste technologie uit Ingolstadt bungelt nu zelf aan het infuus. De toekomst van het vlaggenschip is namelijk nog lang niet zeker. Oei.
Eigenlijk werkte Audi aan twee opvolgers van de A8, waaronder een volledig elektrische variant om de strijd aan te gaan met de Mercedes EQS en BMW i7. Want het is al heel lang akelig stil. Terwijl BMW en Mercedes inmiddels een paar jaar een elektrisch vlaggenschip aanbieden, heeft Audi niets in de showroom staan dat meekomt met deze twee.
Audi en Porsche, het K1-verhaal
2027 moest het jaar van de wedergeboorte van de A8 worden. Maar inmiddels is duidelijk dat dit plan in de prullenbak ligt. Daarover berichten Duitse media vanmorgen. De ontwikkeling is stilgelegd en de ‘schuld’ ligt een beetje bij Porsche.
De trouwe ontwikkelingspartner waar Audi recent mooie dingen mee heeft gedaan, heeft zijn strategie recent omgegooid. Zo’n vruchtbare samenwerking (elektrische Macan, elektrische Q6) zit er daardoor niet in. Voor nu.
Het platform waarop de elektrische A8 gebouwd zou worden is voorlopig uitgesteld. Het gaat hier om het het zogenaamde K1-platform van Porsche. Porsche heeft zijn eigen sores op te lossen en de klanten van dit merk verlangen nog vooral naar benzinemodellen. Hun toekomstige topmodel op basis van K1 wordt geen EV, maar een benzinevariant. En dat trekt de grond onder Audi’s plannen weg.
Geen platform, geen plan
Audi kan niet zomaar even een eigen platform ontwikkelen; dat is simpelweg te duur voor één model. Bovendien kost dat bakken met tijd. Tijd dat ze niet hebben.
Het merk is afhankelijk van de technologische keuzes van Porsche, dat binnen de VW Group de leiding heeft over de luxesegmenten. Daardoor zit Audi nu gevangen tussen twee werelden: de bestaande PPC (Premium Platform Combustion) voor benzinemodellen en de PPE (Premium Platform Electric) voor elektrische voertuigen zoals de A6 e-tron en Q6 e-tron. Beide zijn eigenlijk te klein en te simpel voor een volwaardige A8.
Kiest Audi toch weer voor een verbrandingsmotor om tijd te winnen, of gaat men voor een noodgreep met een te kleine elektrische basis? Niets is nog beslist, maar ideaal is het allemaal niet.
Terwijl Audi worstelt met besluiteloosheid, kijken de buren niet achterom. Mercedes heeft al besloten dat de S-Klasse op termijn volledig elektrisch wordt, en ook BMW investeert stevig in zijn Neue Klasse-platform voor de volgende generatie topmodellen. Audi daarentegen lijkt te twijfelen en dat straalt geen kracht uit. De huidige A8 loopt eind 2026 van de band, en een vervanger is nog niet in zicht.
Reacties
audirs3 zegt
In dit segment wil niemand meer een verbrandingsmotor. Zijn toch vooral politici en CEO’s die dit rijden, hebben wel een groen imago nodig. Een laadstress hebben ze toch niet, de chauffeur zorgt er wel voor dat de accu vol is voor vertrek, en ritten langer dan 3 uur worden toch wel met het vliegtuig of hogesnelheidstrein gereden.
mashell zegt
In dit segment willen ook steeds minder mensen nog een sedan, ze willen SUV’s, die rijden en zitten comfortabeler. Kijk naar de BMW i7, dat is gewoon een SUV met aangeplakte kofferbak.
ouwedibbes83 zegt
In Europa denk ik dat je gelijk hebt, maar dat spul wordt natuurlijk ook in andere continenten verkocht. US was een belangrijke markt, nu iets lastiger tenzij je ze daar in elkaar schroeft. Midden-Oosten, China, daar willen ze toch ook een grote wagen? Zelfs Rusland kan ik me als afzetmarkt voorstellen.
cloverleaf zegt
Zulke limousines zijn juist gebaat bij elektrificatie. Er zal zeker in de grotere wereld buiten Europa ook nog veel vraag zijn naar luxe limousines met een ICE, maar lekker rondgereden worden in een soepele en stille EV past echt bij het karakter van een 7/S/A8
Motomoto zegt
Het zijn beroerde roerige en soms roemloze tijden voor autobouwers. Ik ben van mening dat de EU de overgang naar elektrische auto’s geleidelijker had moeten brengen. Even los van je mening over de transitie: nu is het verkeerd gegaan en wint niemand.
mashell zegt
Elektrische auto’s zijn er sinds 2012. In 2022 is er besloten dat er vanaf 2035 alleen nog 0 uitstoot wagens nieuw verkocht mogen worden. Dat is toch best wel geleidelijk.
Wat je nu ziet is conservatieve angst voor verandering, gefinancierd door het groot kapitaal dat veel geld in de olie industrie heeft zitten.
De autoindustrie heeft maar één ding nodig: duidelijkheid. Kies een datum en houdt daar aan vast. Dan kan de auto industrie haar investeringen en product planning daarop inrichten. Nu twijfel zwaaien en aan de datum morrelen veroorzaakt onzekerheid, leidt tot meerdere parallele strategieën en daarmee tot duurdere auto’s voor de consument.
ouwedibbes83 zegt
Maar in 2022 een soort van arbitrair de autofabrikanten nog 13 jaar geven, terwijl de adoptie van de consument langzamer gaat dan verwacht, heeft wel tot een hoop vervroegde afschrijving in ICE technologie geleid. Ik zeg ook niet dat het versnellen met subsidies de oplossing is om de opmars van de Chinezen te stuiten, al doen draaien zij daar gedeeltelijk op. Er zijn praktische problemen voor een groep mensen zonder oprit. Daarnaast zijn ze tweedehands minder interessant door de snelle technologische vooruitgang. Ik denk dat ik de stelling wel aan durf dat een 10 jaar oude EV is minder aantrekkelijk dan een 10 jaar oude ICE met vergelijkbare catalogusprijs. Model S uit 2015 versus BMW 5 serie? Wat kiest de consument dan?
mashell zegt
De consument kan alleen maar kiezen wat er wordt aangeboden. Dus vanaf pakweg 2045 kiest de occasion koper gewoon elektrisch.
Praktische problemen voor mensen zonder oprit zijn grotendeels niet echt en bestaan vooral uit angst voor het onbekende. Een EV hoef je ook niet elke dag op te laden. Ik ken toch best een aantal mensen die (net als ikzelf) geen oprit hebben een gewoon openbaar laden. Dat is in de praktijk geen echt probleem. Als de laadpalen vol zijn komen er bij, daar zit immers een verdienmodel achter.
R zegt
Vergeet niet de inwoners van de EU – het gros wil of kan helemaal niet electrisch rijden (niet kan ivm kosten). Kijk voor naar de landen onder de Belgische grens – daar wordt relatief gezien amper electronisch gereden – te duur / te slechte dekking laadnetwerk
pignon zegt
En hoe zit het met de E-ambities van Bentley en Lamborghini? Porsche is toch niet de enige partner. Innen de groep?