Audi in de problemen met nieuw elektrisch vlaggenschip

De toekomst van de Audi A8 staat op het spel en dat heeft te maken met Porsche.

Het merk dat synoniem moet staan voor “Vorsprung durch Technik” lijkt het steeds moeilijker waar te maken. In elk geval met het topmodel van het merk: de Audi A8. De luxelimousine die normaal gesproken volgehangen is met de laatste technologie uit Ingolstadt bungelt nu zelf aan het infuus. De toekomst van het vlaggenschip is namelijk nog lang niet zeker. Oei.

Eigenlijk werkte Audi aan twee opvolgers van de A8, waaronder een volledig elektrische variant om de strijd aan te gaan met de Mercedes EQS en BMW i7. Want het is al heel lang akelig stil. Terwijl BMW en Mercedes inmiddels een paar jaar een elektrisch vlaggenschip aanbieden, heeft Audi niets in de showroom staan dat meekomt met deze twee.

Audi en Porsche, het K1-verhaal

2027 moest het jaar van de wedergeboorte van de A8 worden. Maar inmiddels is duidelijk dat dit plan in de prullenbak ligt. Daarover berichten Duitse media vanmorgen. De ontwikkeling is stilgelegd en de ‘schuld’ ligt een beetje bij Porsche.

De trouwe ontwikkelingspartner waar Audi recent mooie dingen mee heeft gedaan, heeft zijn strategie recent omgegooid. Zo’n vruchtbare samenwerking (elektrische Macan, elektrische Q6) zit er daardoor niet in. Voor nu.

Het platform waarop de elektrische A8 gebouwd zou worden is voorlopig uitgesteld. Het gaat hier om het het zogenaamde K1-platform van Porsche. Porsche heeft zijn eigen sores op te lossen en de klanten van dit merk verlangen nog vooral naar benzinemodellen. Hun toekomstige topmodel op basis van K1 wordt geen EV, maar een benzinevariant. En dat trekt de grond onder Audi’s plannen weg.

Geen platform, geen plan

Audi kan niet zomaar even een eigen platform ontwikkelen; dat is simpelweg te duur voor één model. Bovendien kost dat bakken met tijd. Tijd dat ze niet hebben.

Het merk is afhankelijk van de technologische keuzes van Porsche, dat binnen de VW Group de leiding heeft over de luxesegmenten. Daardoor zit Audi nu gevangen tussen twee werelden: de bestaande PPC (Premium Platform Combustion) voor benzinemodellen en de PPE (Premium Platform Electric) voor elektrische voertuigen zoals de A6 e-tron en Q6 e-tron. Beide zijn eigenlijk te klein en te simpel voor een volwaardige A8.

Kiest Audi toch weer voor een verbrandingsmotor om tijd te winnen, of gaat men voor een noodgreep met een te kleine elektrische basis? Niets is nog beslist, maar ideaal is het allemaal niet.

Terwijl Audi worstelt met besluiteloosheid, kijken de buren niet achterom. Mercedes heeft al besloten dat de S-Klasse op termijn volledig elektrisch wordt, en ook BMW investeert stevig in zijn Neue Klasse-platform voor de volgende generatie topmodellen. Audi daarentegen lijkt te twijfelen en dat straalt geen kracht uit. De huidige A8 loopt eind 2026 van de band, en een vervanger is nog niet in zicht.