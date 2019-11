Allianz Direct: wat is er veranderd?

In oktober werd het bekend gemaakt: Allsecur zou verdergaan als Allianz Direct. Maar wat is nu eigenlijk hetzelfde gebleven en wat is er veranderd?

Een nieuwe naam

Al sinds 2008 was Allsecur onderdeel van moederbedrijf Allianz. Nu, ruim 10 jaar later, neemt het bedrijf deze naam over. Gedeeltelijk weliswaar, want met toevoeging ‘Direct’ behoudt de verzekeraar toch een eigen identiteit. Een snelle, digitale service staan voorop.

De Europese samenwerking

Niet alleen het Nederlandse, maar ook het Duitse Allsecur gaat verder als Allianz Direct. Daarnaast hebben ook het Italiaanse Genialloyd en het Spaanse Fénix Directo zich gevoegd bij dit nieuwe, Europese verzekeringslabel. Volgens CEO Bart Schlatmann zorgt deze samenwerking voor nog meer slagkracht en innovatie. Maar wat betekent dat voor de klant?

Al het goede van Allsecur, blijft bij Allianz Direct. De verzekeraar stelt haar klanten gerust: al het goede blijft. Bij een autoverzekering van Allianz Direct heb je namelijk nog steeds €0 eigen risico, altijd vervangend vervoer bij schade en kun je dagelijks wijzigen of opzeggen. Je kunt kiezen tussen WA, Beperkt Casco of All Risk. Ook voor aanvullende dekkingen zoals Rechtsbijstand of Pechhulp kun je er terecht.

Afscheid van autocoureurs Tim & Tom

Helaas kon niet écht alles hetzelfde blijven. Zo neemt Allianz Direct wel afscheid van autocoureurs Tim & Tom Coronel. De reden? Het bedrijf biedt niet alleen autoverzekeringen meer. Ook wil zij zich breder en internationaler profileren. Maar liefst 7 jaar waren de broers het gezicht van het merk. Met de reclamecampagnes waarin zij speelden, won Allsecur een Loden Leeuw en een Effie.