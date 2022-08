Tesla-killer faalt, Elon Musk maakt grappen

Elon Musk vindt het kennelijk leuk dat andere EV’s falen. Deze Tesla-killer faalt nogal hard. Dermate hard dat Musk er grappen over maakt. Met zelfspot!

Het bouwen van een elektrische auto is nog niet zo makkelijk. Op dit moment zijn er veel merken die verschillende modellen in de showrooms hebben staan, maar leveren is een heel ander issue. Chiptekorten, een veel te grote vraag, nauwelijks aanbod. De paar auto’s die wel geleverd worden, verlaten het pand tegen de hoofdprijs. Alle automerken hebben hier overigens in meer of mindere mate mee te maken.

Iedereen? Nou, bijna alle merken. In Californië is er een kleine dorpje (Fremont) waar ene Elon Musk zetelt. Bij Tesla is namelijk alles controle en is er voldoende potentie om (veel) meer auto’s te bouwen. Het opschalen van de productie is de grootste uitdaging voor nieuwe fabrikanten. De twee meest veelbelovende nieuwkomers (Rivian en Lucid) hebben er ook last van.

Tesla-killer faalt

Bij Rivian (je weet wel, van de R1T pickup) moeten ze mensen ontslaan omdat de productie niet goed van de grond komt en het einde van het geld in zicht is. Bij Lucid gaat het niet veel beter. De Air is al een paar keer uitgesteld en nu? Nu kan ‘ie slechts mondjesmaat geleverd worden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er dit jaar nog 20.000 exemplaren gebouwd gaan worden. Dat aantal gaan ze niet halen.

In Q2 zijn er slechts 679 auto’s afgeleverd, dat bevestigt Gary Black (beursanalist) op Twitter. Dat is niet al te best. Zeker niet als je 20.000 auto’s moet gaan bouwen en je achter loopt. Daarom zegt Black dat de nieuwe prognose voor dit jaar ergens tussen de 6.000 en 7.000 zit. Hoe voegt er aan toe “Zoals Elon Musk zegt, productie is lastig!”

Musk maakt grappen

Uiteraard is de oude sluwe vos van Tesla op Twitter aanwezig en kan hij het niet laten om te reageren. Met voldoende gene en zelfspot produceert hij namelijk deze aanstaande klassieker:

679 auto’s? Ik heb meer kinderen in Q2 gekregen dan dat zij auto’s hebben gebouwd! Elon Musk, is een heel vruchtbare man met uitstekende zwemmers.

In totaal heeft Lucid dit jaar 1.470 auto’s afgeleverd. Volgens Lucid zijn externe factoren de schuldige factor, anders was alles goed gegaan. Dat is een beetje dubbel, eigenlijk. Als je een productielijn opzet, moet je de toeleveranciers ook goed managen en daar lijkt het toch mis te gaan.

Hopelijk kan Lucid zich eruit vechten. Er zijn namelijk 37.000 reserveringen voor de Lucid Air. Daarnaast is er enorm veel belangstelling voor hun grote SUV, de Gravity. Dit model zal zijn debuut beleven ergens aan het einde van dit jaar en moet in 2023 in productie gaan. Dat zal nog wel een uitdaging gaan worden.

