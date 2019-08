Waarom Gasly Verstappen vandaag de winst kostte

Het is geen kwaaie pier die Pierre. Hij is alleen wat traag.

In een zinderende thriller (verslag) leek Max Verstappen vanmiddag op pad zijn eerste pole om te zetten naar zijn eerste zege vanaf pole. Maar we moeten daar nog even op wachten. Bij het sluiten van de markt griste Lewis Hamilton, de man die we al talloze malen vanaf pole hebben zien winnen, de overwinning bij Max uit handen. Misschien wel goed ook, want het stelt het moment wellicht even uit dat we verveeld raken van Max’ zoveelste zege vanaf pole.

Doch vandaag hadden we het eigenlijk graag anders gezien natuurlijk. Na de race was het dubben geblazen. Had Red Bull iets anders kunnen of misschien zelfs moeten doen met de strategie? Dat is een lastige. Max één ronde ná Lewis naar binnen halen was in ieder geval zeer tricky geweest. In zijn eerste ronde op nieuw rubber was LH44 meteen vlijmsnel, dus dat zou een krappe kwestie zijn geworden uitrijden pitstraat. Het enige wat misschien gekund had, was Max vóór Lewis binnenhalen. Maar ja, maak die beslissing maar eens vanuit gewonnen positie. Je geeft de Merc dan track position en je moet maar hopen dat je ‘m weer bijhaalt, laat staan terug inhaalt. Vanaf plek twee was die beslissing een stuk makkelijker te maken.

Maar dat had een reden, die ons brengt naar het onderwerp van dit bericht. Achter Lewis (en Max) zat er een enorm gat naar de nummer drie op de baan. Dat was op dat moment nog Charles Leclerc. Lewis kon dus stoppen en daarna meteen beginnen aan zijn opmars richting Max’ versnellingsbak. Alleen een paar achterblijvers zaten nog een beetje in de weg. Hoe anders was dat geweest als Lewis eerst nog even om positie had moeten knokken met een andere coureur. Dan had hij daarmee waarschijnlijk zoveel tijd verloren, dat hij waarschijnlijk nooit meer bij Max was aanbeland.

De aangewezen man om deze rol te vervullen was natuurlijk Max’ teammaat Pierre Gasly geweest. Als die zich zoals het een goede wingman betaamt op een gepaste afstand van ergens tussen de vijf en vijftien seconden achter Max op de baan had bevonden, had hij zich lekker breed kunnen maken om Hamilton wat op te houden. Waarschijnlijk had Mercedes het dan überhaupt al niet aangedurfd om voor deze alternatieve strategie te gaan. Maar helaas: Gasly reed niet op tien seconden van Max, maar op ongeveer anderhalve ronde achter Max. Je wordt bedankt, Pierre. Is Rubens Barrichello eigenlijk nog beschikbaar dezer dagen?