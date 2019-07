‘Alonso en McLaren zijn klaar met elkaar’

Maar dan wel op een vriendelijke manier.

Terugkijkend naar zijn tijden als Formule 1-coureur, lijkt Fernando Alonso nogal last gehad te hebben van een omgekeerd ‘Forest Gump-effect’. Hij had het talent om constant voor het verkeerde team te kiezen. Een grote uitzondering is Renault, waarmee de man uit Oviedo twee maal wereldkampioen werd.

Maar sindsdien is het lot hem niet gunstig gezind: McLaren was in 2007 vooral heel erg fan van Lewis Hamilton. Daar was Alonso na een jaartje wel mee klaar, waardoor hij terugkeerde naar het oude nest. Na twee relatief magere bij Renault moest het dan écht gaan gebeuren. Alonso tekende bij Ferrari en moest daar voor de wereldtitels gaan zorgen, wat niet gebeurde. In 2015 keerde hij terug naar McLaren. Dat merk ging de samenwerking aan met Honda. Eind jaren ’80 kenden beide namen gezamenlijk een gouden periode. Het werd een deceptie. Na 3 jaar motorpech gehad te hebben met een te langzame ‘GP2-engine’ van Honda, reed Alonso met een Renault motor in zijn McLaren. In zijn laatste jaar Formule 1 (2018) bleek vooral dat de McLaren ook niet al te best was.

Na het F1 seizoen in 2018 bleef Fernando Alonso alsnog verbonden aan McLaren. Maar ook tijdens de laatste Indy 500 waaraan Alonso meedeed in een raceauto van McLaren, ging het wederom hopeloos mis. Naar het schijnt is dat de druppel geweest voor de Spanjaard. Motorsport weet namelijk te melden dat Alonso alle banden met McLaren breekt.

Dat is opmerkelijk. Alonso heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij heel lang McLaren ambassadeur wil blijven. Ook leek McLaren het helemaal te zien met Fernando. Volgens beide partijen is de breuk tussen hen een vriendelijke geweest. Waarom het zo lang heeft geduurd, is niet helemaal duidelijk. De Indy 500 was al een paar weken geleden een enorme teleurstelling. Wat misschien wel het onderbuikgevoel heeft aangewakkerd is de GP van Oostenrijk. McLaren kwam daar (wederom) ijzersterk voor de dag en de race werd gewonnen met een motor van Honda…