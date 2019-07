Horner: “We moeten een ervaren rot als Alonso halen”

Teehee.

Dat Pierre Gasly moet vrezen voor zijn F1-zitje moge na een zwik teleurstellende resultaten duidelijk zijn, maar onlangs sprak de leiding van Red Bull Racing nog het vertrouwen uit in de jonge Fransman. Dat deze lifeline erg dun is, blijkt wel uit het feit dat Geri Horner op Red Bulls TV zender ServusTV haar man Christian Horner openlijk advies geeft over de rijdersbezetting van diens F1 team. Spoiler alert: Pierre Gasly in de line up is niet per se wat Ginger Spice wants what she really really wants. De voormalig popzangeres ziet er wel wat in om Fernando Alonso naast Max te zetten in het team, zo laat zij weten vanuit Hangar 7:

Je moet een grootheid uit het verleden terughalen. Alonso bijvoorbeeld.

Nou is Geri zelf natuurlijk ook vooral een grootheid uit het verleden, dus wat dat betreft is de liefde voor Alonso misschien niet zo gek. Toch is het wel opvallend dat Mrs. Horner zich zo duidelijk uitspreekt over de kwestie, wetende dat dergelijke uitspraken ongetwijfeld opgepikt zullen worden door de media en haar man daardoor potentieel in heet water brengen.

We achten de kans dat Horner (Christian) de wens van zijn vrouw op dit punt opvolgt overigens klein. In het verleden heeft de Red Bull teambaas zich niet altijd even positief uitgelaten over Alonso. De Spanjaard gold lange tijd gold als een van de beste coureurs van deze (de afgelopen?) generatie, maar inmiddels lijkt hij ook meer en meer gezien te worden als een splijtzwam die zijn teams niet altijd beter maakte. Aan de andere kant: happy wife, happy life?