Uitslag Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2019

Gewoon vooraan wegrijden en naar de finish cruisen dan maar?

Het worden barre zomerweken na vandaag. Vier weken lang zullen we het moeten doen zonder F1 race. We moeten maar hopen dat er net als vorig jaar nog iets van een silly season losbarst om de tijd te doden. Maar eerst staat nog de Grand Prix van Hongarije op de kalender. Onder de rook van Buda en Pest wordt ook dit jaar weer snoeihard gescheurd, hoewel de gemiddelde snelheid niet zo hoog is op het schamperend ‘Micky Mouse baantje’ genoemde circuit.

Maar who cares. Voor ons Nederlanders is het na gisteren nu al een speciale Grand Prix. ‘Wij’ hebben namelijk eindelijk een pole sitter afgeleverd aan de F1 wereld. Hij heet Max Verstappen en is de zoon van Jos. Na zeven zeges was het gisteren eindelijk raak: met achttien duizendsten van een seconde greep Max de pole voor de Mercedes van Bottas. In de afgelopen races kwam Max echter niet altijd goed van zijn plek. Dus is de vraag: verzilvert Max de beste startpositie en rijdt hij makkelijk vooraan weg, of moet Verstappen er vandaag ook weer keihard voor vechten?

Start

Zoals straatpoëet 2pac het al omschreef zal Max het voelen: All eyez on me. Eerder in het jaar hadden we ook al een debutant op pole in de vorm van Charles Leclerc. Die verknalde toen een beetje zijn start. Bezwijkt Max ook onder de druk? Neen. Of nou ja, niet genoeg voor de rest om te profiteren. De zilverpijlen zijn wel degelijk wat beter onderweg naar de eerste bocht, maar Max zit aan de binnenkant en kan zijn positie verdedigen. Ook al omdat de twee Mercs met elkaar in de slag gaan.

Bottas zit in de mangel en wordt opgevreten door Hamilton. In de bochtencombinatie na de eerste bocht raken de zilveren elkaar daarbij en loopt Bottas schade op aan zijn voorvleugel. Leclerc profiteert direct en gaat ook voorbij aan de Fin, Vettel volgt als het veld voor de eerste keer over het rechte stuk raast. Mercedes meldt Bottas dat hij schade heeft aan zijn vleugel en haalt de wingman van Hamilton daarna naar binnen voor een nieuwe neus. In de herhaling zien we vervolgens dat niet alleen Hamilton Bottas raakte, maar Leclerc ‘m daarna ook nog een kusje gaf. Het leven is hard als je Valtteri heet vandaag.

Zo goed als de start voor Verstappen verloopt, zo matig is ‘ie voor diens teamgenoot Gasly. De Fransman moet meteen al de beide McLarens voor zich dulden en ook Raikkonen gaat hem voorbij. Pierre sputtert weer in de rondte in de tweede helft van de top-10 zoals we inmiddels van hem kennen. Dat wordt weer een lange dag voor PG10. In het achterveld is het Giovinazzi die terugzakt, terwijl Ricciardo een paar plekjes wint. De Ozzie is op de harde banden gestart, dus als het meezit kan hij vanaf de laatste startpositie misschien nog wat puntjes sprokkelen op het circuit waar hij ooit de zege pakte.

Mid Race

Al snel blijkt dat Hamilton de enige is die Verstappens tempo kan volgen. De Ferrari’s daarachter verliezen binnen no-time tien seconden op MV33 en de McLarens daarachter nog veel meer. Verstappen en Hamilton wisselen snelste ronden af, maar Hamilton maakt geen aanstalten Max echt aan te vallen. Hij blijft op een gepaste afstand van zo’n twee seconden achter Max rondkarren.

Als Grosjean als eerste de pits opzoekt vanaf plek negen komt Hamilton echter toch stiekem een stukje dichterbij aan Max. Bereid hij zich voor op een undercut? Het voordeel voor Max is dat de twee Ferrari’s nog net binnen één pitstop zitten van Hamilton. Dus als LH44 nu zijn stop maakt zit hij achter twee rode staarten aan te kijken. Eigenlijk zou Max misschien het tempo wat omlaag moeten gooien zodat dat zo blijft…

Max klaagt over de radio dat zijn bandjes richting het einde gaan, maar het team laat hem buiten. Kennelijk is de pitmuur er juist op gebrand Max vóór de Ferrari’s weer naar buiten te loodsen. Aan het eind van ronde 25 haalt het team VER naar binnen. Nagels bijten aan de pitmuur. Het gaat vooralsnog allemaal goed. De pitstop is prima en Max komt vlak voor de neuzen van de Ferrari’s weer de baan op op de harde banden. Nu is het de vraag wat Hamilton doet. De Brit liet op de radio weten dat zijn banden nog best goed aanvoelen en zijn team roept ‘Stop…Hammertime’.

Doch hoe hard Hamilton ook rijdt, Verstappen gaat nog harder. De Nederlander zet op de harde band de snelste ronde neer en houdt zo het gaatje naar Hamilton klein genoeg om hem weer voorbij te gaan als de Brit stopt. Aan het einde van ronde 31 komt HAM dan eindelijk binnen. Zijn stop is niet super en hij komt zo’n vijf seconden achter Max weer de baan op. Wel heeft hij nu natuurlijk wat nieuwere banden dan onze landgenoot. Binnen een paar rondjes is het gat dan ook al gereduceerd tot een kleine drie seconden. Verstappen heeft de zege nu met één hand vast, alleen is het hopen dat hij in zijn enthousiasme om Hamilton achter zich te houden niet teveel van zijn harde banden gevraagd heeft. Die moeten immers het einde van de race halen.

Achterin het veld zien we een hard gevecht tussen Norris en Magnussen. McLaren heeft Lando op het oog (weer) op een raar moment naar binnen gehaald, waardoor deze terug is gevallen achter thug life K-Mag. Dat terwijl Sainz gewoon lekker doorrijdt. Gevoelsmatig gebeurt dat iets te vaak bij het team uit Woking.

Maar onze ogen worden snel weer gegrepen door de twee mannen vooraan het veld. We krijgen namelijk helemaal geen slow burner richting het einde van de race, want Lil’ Lewis blijkt op zijn (versere) harde banden veel meer snelheid te hebben dan Verstappen. De kampioen komt met rasse schreden dichterbij en valt Max uiteindelijk ook echt aan. Max verdedigt de binnenkant op het rechte stuk, maar heeft daardoor een matige exit uit de eerste bocht. In de tweede bocht probeert Hamilton het aan de buitenkant. Max moet weer laat op de remmen en schiet daardoor net iets verder door dan hij zou willen. Daardoor kan Lewis het richting de snelle linker nog een keer proberen. Even lijkt hij voorbij Max te zijn, maar hij moet dan de bocht nog halen. Dat lukt niet, dus kan Max zijn positie weer innemen.

Na dit incidentje houdt HAM zich even koest, althans op de baan. Over de radio maakt hij zich deste drukker. Lewis verzucht: “What more can I do?”. Het team laat weten dat hij vooral de druk op Verstappen hoog moet houden, maar Lewis zegt dat hij dat niet kan. Verstappen spookt duidelijk door het hoofd van de Brit. Maar andersom is dat ook het geval. Verstappen wil namelijk weten waarom hij opeens geen W10 direct in de achteruitkijkspiegel meer heeft. Hoopvol vraagt hij of HAM misschien schade heeft na zijn excursie naast de baan. Maar helaas voor Max is dat niet zo. Stiekem komt Lewis al weer een beetje dichterbij voor de volgende slag.

Maar dan een interessant moment. In plaats van het duel nog een keer mano a mano aan te gaan met Verstappen, stopt Hamilton nog een keer voor een setje mediums. Team zilver en/of LH44 hebben er kennelijk geen vertrouwen in dat hun veelwinnaar Max Emilian kan kraken in direct gevecht. Max heeft dus sowieso al gewonnen, ongeacht of hij de race wint. Hamilton vraagt zich over de radio ook af of dit wel een strak plan was. Hij had immers toch al de versere banden. Maar ja, hij is zelf degene die naar binnen stuurt.

Finish

Verstappen is toch ook niet helemaal zeker van zijn zaak. Hij realiseert zich al snel dat hij nu vastzit aan zijn huidige set banden, want als hij nu nog zou wisselen gaat Hamilton voorbij. Het goede nieuws is dat de opmars van Lewis niet direct als een gek losbarst. Het verschil is twaalf seconden met nog tien ronden te verrijden. Dat moet Max kunnen redden zou je zeggen, desnoods op het canvas.

Om het spann0nd te maken laat de regie in ronde 62 zien dat Hamilton Max gaat bijhalen over zes rondjes. Dat zou dan ronde 68 zijn, in een race die 70 ronden duurt. Het wordt dus toch nog ontzettend nagelbijten. Gelukkig moet HAM onze VER niet alleen bijhalen, maar ook nog inhalen. We zien de KLABBABBER al bijna op ons netvlies verschijnen.

Met vier rondjes te gaan sluit Hamilton aan. Hoe zit het met de exit van Max richting het rechte stuk. Niet best. Max is een zittende eend. Zonder drama gaat Lewis voorbij aan Max en op weg naar de zege. Als we eerlijk zijn had LH44 in zijn Merc ook meer snelheid dan MV33. Maar het is na zo’n race toch een bittere pil, ook voor de hoop dat het WK weer een beetje leven ingeblazen zou worden voor de zomerstop.

Intern bij Ferrari is er ook nog een gevecht gaande. Vettel is later gestopt dan Leclerc en heeft de betere banden onder zijn auto. Ook hij profiteert daarvan en haalt de Monegask in voor het laatste trapje op het podium. Qua snelheid was Ferrari echter helemaal nergens vandaag, dus de rode brigade moet vol aan de bak.

Verstappen gaat ondertussen nog even nieuwe banden halen om de snelste ronde te rijden. Ook dat zal proeven als een heel klein troostprijsje. Max heeft zich zeer kranig geweerd, maar aan het eind van de rit was de macht van Mercedes toch net te groot. Red Bull moet er nog een of twee procent bijvinden. Dan kan Verstappen het gevecht écht aangaan met team zilver.

Achter de Fezza’s is het Sainz die wederom lekkere punten ophaalt voor McLaren, hoewel zoals eerder aangehaald die punten eigenlijk Norris toekwamen. Gasly wordt dat toch nog zesde, maar ja, het contrast met Verstappen is natuurlijk enorm. Raikkonen gaat lekker de zomer in met een zevende plek, voor Bottas die na zijn vleugelwissel aan het begin van de wedstrijd niet verder terug kon vechten dan P8. Norris is negende en Albon gaat in de slotfase nog naar het laatste puntje, hoewel de manier waarop hij dat deed nog onderzocht wordt door de stewards.

Al met al was het wellicht niet het resultaat waar we op zaten te wachten vandaag, maar we hebben op een andere manier dan bij de vorige races wel weer een mooi gevecht gezien. Hamilton is nog even koning, maar de abdicatie zit eraan te komen. Misschien gebeurt het al wel na de zomer?

De volledige uitslag

1. Hamilton – Mercedes

2. VERSTAPPEN – Red Bull

3. Vettel – Ferrari

4. Leclerc – Ferrari

5. Sainz – McLaren

6. Gasly – Red Bull

7. Raikkonen – Alfa Romeo

8. Bottas – Mercedes

9. Norris – McLaren

10. Albon – Toro Rosso

11. Perez – Racing Point

12. Hülkenberg – Renault

13. Magnussen – Haas F1

14. Ricciardo – Renault

15. Kvyat – Toro Rosso

16. Russell – Williams

17. Stroll – Racing Point

18. Giovinazzi – Alfa Romeo

19. Kubica – Williams

DNF

Grosjean – Haas F1