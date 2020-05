Breek! Daniel Ricciardo heeft een nieuw team gevonden!

Daniel Ricciardo heeft een nieuw team voor 2020 gevonden.

Daniel Ricciardo is een beetje het tegenovergestelde van de Forest Gump vann de Formule 1. Telkens wanneer het moet gaan gebeuren, is er geen momentum.

Omgekeerde Forest Gump

Natuurlijk, bij HRT mocht hij het even leren (2011), net als bij Toro Rosso (2012 – 2013). Net op het moment dat hij naar topteam Red Bull gaat, is Red Bull geen topteam meer. Wel weet hij in het eerste seizoen boven viervoudig wereldkampioen Vettel te eindigen. Hij wordt in 2014 en 2016 derde in het rijderskampioenschap. Na enkele jaren tegen de top aan geschurkt te hebben maakt Ricciardo de moedige stap om naar Renault te gaan. Het liep uit op een deceptie. In plaats va de weg omhoog gevonden te hebben, lijkt Renault het spoor een beetje bijster te zijn.

Ricciardo naar… McLaren!

Daniel Ricciardo heeft eieren voor zijn geld gekozen en heeft een nieuw team gevonden: McLaren! Dat is zojuist bevestigd. Daar zal hij zijn kunsten vertonen vanaf het volgende seizoen (2021). Dit seizoen, dat nog moet beginnen, is zijn tweede bij het team van Renault. Zijn move werd destijds al beschouwd als een zeer ongelukkige. Vorig seizoen werd hij 9e met 54 punten. Zijn beste resultaat was een vierde plaats tijdens de GP van Italië.

Sainz naar Ferrari?

Bij McLaren zal Ricciardo rijden naast Lando Norris. Carlos Sainz zal plaats moeten maken voor Ricciardo, zoals Sainz al voor de Australiër had gedaan in 2019. Sainz hoeft ditmaal niet te wanhopen, want zijn naam wordt sterk in verband gebracht met Ferrari.

Vacature bij Renault

Dit gaat betekenen dat erbij Renault een vacature is. Naast Esteban Ocon zijn er dan een paar gegadigden, waaronder Sebastian Vettel, die deze stoelendans begonnen is door zijn contract met Ferrari níet te verlengen. Uiteraard hopen wij graag Nico Hulkenberg weer terug te zien. Een ding is zeker, met Norris en Ricciardo heeft McLaren de grootste lolbroeken van de grid in hun team.