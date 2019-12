Fernando Alonso spreekt zich uit over zijn F1 toekomst

'Nando hield zich tot op heden op de vlakte, maar doet nu harde uitspraken.

De F1-carrière van Fernando Alonso is een apart verhaal. Als je kijkt naar de resultaten van ‘Nando’s laatste jaren in de sport zou je kunnen zeggen dat de F1-loopbaan van de tweevoudig wereldkampioen als een nachtkaars uit is gedoofd. Maar eigenlijk doet dat niet helemaal recht aan het echte plaatje. Want zelfs tijdens die magere jaren bij McLaren gold Alonso nog steeds als een van de beste coureurs op de grid. Eigenlijk pas vlak voor en vooral ook na zijn vertrek is dat beeld bijgesteld. Er kwamen steeds meer stemmen op die claimden dat Alonso weliswaar een begenadigd coureur is, maar dat hij teams en auto’s nooit beter heeft gemaakt.

Wat niet in het voordeel spreekt van de man uit Oviedo is dat één jaar na zijn vertrek uit de sport de zaken er zowel bij McLaren als bij Honda een stuk beter voorstaan. Beide partijen zijn nu, met name dankzij Fernando zelf, geen eenheid meer. Los van elkaar doen ze het echter alletwee beter dan ze deden in de periode dat ze samenwerkten met de wenkbrauw. Het vleesgeworden hoogtepunt van deze opmerkelijke ontwikkeling was het podium in Brazilië, waar na de straf van Hamilton twee Honda’s en een McLaren het ereschavot opmaakten. Natuurlijk is dat ook deels toe te schrijven aan toeval, maar reclame voor de vermeende onmisbaarheid van Alonso was het hoe dan ook niet.

De roep om de terugkeer van de inmiddels 38-jarige kampioen is gevoelsmatig dan ook steeds zwakker geworden. In het begin van het seizoen testte ‘FA’ nog een keer voor McLaren, waarna het team prompt de slechtste race van het seizoen beleefde in China. Het is wederom slechts een momentopname, maar misschien zit er wel meer in dan dat. Volgens ‘echte kenners’ is de kwaliteit van Alonso vooral het wringen van goede tijden uit matig gebalanceerde auto’s. Het verklaart waarom FA’s teammaten het vaak erg lastig vonden om hard te gaan in een auto ontwikkeld rondom Alonso’s voorkeuren qua setup. Het verklaart ook waarom de meeste auto’s gebouwd rondom Alonso’s input meestal niet snel genoeg waren voor de titel.

Maar goed, de beste man blijft een tweevoudig kampioen, dus je kan je voorstellen dat sommige teams de mogelijkheid om de Spanjaard binnen te halen desalniettemin wel interessant vinden. Onder die teams hoorden de afgelopen seizoenen echter niet Red Bull Racing, Mercedes of Ferrari. Daar Alonso terecht inschatte dat hij met andere teams geen kampioen kon worden, bleef hij liever aan de zijlijn staan en zich bezig te houden met andere raceklasses.

Toch is het heilige vuur weer wat aangewakkerd, zo bleek tijdens het jaarlijkse FIA-feestje waar Alonso zijn WEC-titel uitgereikt kreeg. Duidelijker dan ooit sprak Fernando er namelijk zijn ambitie uit om alsnog terug te keren op de F1-grid van 2021, het jaar waarin hij 40 jaar oud wordt:

2021 was altijd het moment dat gemaakt is voor mijn F1-comeback. 2020 niet, want de regels blijven min of meer hetzelfde en de redenen waarom ik eind 2018 uitgestapt zijn gelden dus ook nog. Die redenen luiden als volgt: ik heb geen kans wereldkampioen te worden [in een auto van de Formule 1.5].

In 2021 zou die kans om werelkampioen te worden er in ieder geval in theorie wel weer zijn bij een ander team. Bijvoorbeeld bij het team van Renault, waar Fernando zijn grootste successen behaalde in het verleden. Alonso wijst er dan ook fijntjes op dat er op zijn laatste McLaren niet voor niks Hasta Luego stond, in plaats van Adios. Dat betekent immers ‘tot ziens’ in plaats van ‘vaarwel’:

Bij mijn afscheid hebben we op de auto Hasta Luego gezet, niet Adios. Het was altijd het plan om in 2021 eventueel terug te keren.

Komend seizoen heeft ‘Nando het niet zo heel druk. Vooralsnog staan alleen de Dakar rally en de Indy 500 omcirkeld op de kalender. Officieel staat de Spanjaard komend seizoen nog onder contract bij McLaren, maar nu Sainz en Norris het daar goed doen, lijkt zijn rol bij het F1 team van de renstal uit Woking min of meer uitgespeeld te zijn. Hoe dan ook is Fernando sowieso niet van plan om er in de toekomst ook zo’n relaxt schema op na te houden. Mocht het toch niet lukken om in 2021 een F1-zitje te krijgen, dan gaat hij dat jaar het nieuwe WEC doen met de hypercars:

2021 is een significant jaar. Het WEC gaat beginnen met de hypercar-formule en in de F1 worden ingrijpende regelwijzigingen doorgevoerd. Een van deze twee opties gaat het worden voor mij.

Waarvan akte.