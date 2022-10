Alpenglow Concept van Alpine is NIET elektrisch

Hehe, dat is verfrissend. De Alpine Alpenglow Concept heeft een bijzondere moteur!

Misschien hebben we dat nog het meest gemist van de autoshows: pure concept cars. Van die buitenissige ontwerpen waarbij de designers helemaal los mochten gaan. De Alpine Alpenglow is zo’n auto. De auto debuteerde online vorige week al, nu staan we er mee ‘oog in oog’ . En wat vinden we van de Alpine Alpenglow Concept?

In een woord: gaaf! Uiteraard is het een concept waarbij er echt nul rekening is gehouden met triviale dingen als bagageruimte, overzicht of het bestaan van ledematen. De auto ziet eruit als een moderne interpretatie op een Le Mans-races.

A220 racer

Om een idee te krijgen van het formaat, de Alpenglow is 5 meter lang en twee meter breed. Flink groter dan een A110, om maar even een zijstraat te noemen. Volgens Alpine stond de A220 uit de jaren ’60 model.

Dan de techniek. De Alpenglow Concept doet zijn naam eer aan door een bijzondere aandrijflijn toe te passen. Als we tegenwoordig een concept te zien krijgen, is ‘ie elektrisch. In dit geval is dat niet zo! Onder de ‘motorkap’ huist namelijk een waterstof-motor.

Productiekansen Alpine Alpenglow concept

Alpine vindt namelijk dat alle opties beter bekeken moeten worden en een kans moeten krijgen. Elektrisch met een accu lijkt voor veel doeleinde een juiste toepassing, maar niet voor alle. Zeker in competitieverband of voor lange afstanden is het nog niet echt geschikt.

Dan de naam van de Alpenglow concept. Dat is de rode gloed die je kunt aanschouwen in de Alpen, vlak voordat de zon opkomt. De rode tinten op de auto moeten daar ook naar verwijzen. Weet je dat ook weer. Verwacht echt nul productieplannen voor deze auto. Wel kan het zijn dat er enkele designdetails doordruppelen naar de straatauto’s.

