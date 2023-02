Chinezen patenteren heel herkenbaar autootje

Nou, wacht eens even, waar kennen we dit autootje van die de Chinezen proberen te patenteren?

Zoals Jeremy Clarkson al eens op merkte: In China heeft men een iets andere opvatting over intellectuele eigendsomsrechten. Men is daar net even iets vrijer als het gaat om het ‘op doen van inspiratie bij anderen’. Zeker als het een Chinees merk betreft. In sommige gevallen niet heel erg onlogisch. Hun autoindustrie stond 25 jaar geleden nog in de kinderschoenen en moet het ergens van leren.

Kijk eens waar ze nu staan. De nieuwe lichting Chinese auto’s zijn bijzonder indrukwekkend als het gaat om techniek en design. Natuurlijk, er zal vast iets af te dingen zijnn, maar zowel technisch als op het gebied van design ontwikkelen ze zich bizar snel.

Chinezen patenteren Mini?

Daarom moesten wij ons ook even een paar achter de oortjes krabben toen we deze tekeningen zagen. Het is een ‘idee’ van Beijing Estek Technology. ‘Hun idee’ was om een kleine elektrische auto te ontwerpen en dat ontwerp dan eventjes te patenteren. Het is te bizar voor woorden, maar in de verte vond men dit lijken op de originele Mini. WAT? Nee, toch?

En dan niet een moderne interpretatie ervan, maar bijna dezelfde auto, inclusief de regengootjes die we eigenlijk al iet meer gebruiken sinds, ja, de originele Mini er niet meer is! Vroeger ging het altijd hetzelfde: een westerse fabrikant klaagde de Chinese fabrikant aan bij de rechter. En die oordeelde dan dat het er eigenlijk totaal niet op lijkt.

Wat vindt de rechtbank er dan van?

Het motortje is voorin gemonteerd en drijft voorwielen aan. Ook dat hebben we weleens eerder gezien. Alleen is het nu een elektromotor. Zelfs de tankdop is nog aanwezig, althans, het klepje ervoor. Grote kans dat daar nu de laadopening zit. Maar nu vragen wij ons af: hoe kijkt men er in China er nu tegenaan?

Want ook daar staat de tijd niet stil en kunnen rechters tegenwoordig zien dat sommige auto’s op elkaar lijken. Wat blijkt: dat klopt! BMW, de eigenaar van dit ontwerp, vond het te veel op een Mini lijken en de Chinese rechter ook, aldus het Chinese Auto Home.

Nu denk jij dat het een logische beslissing is, maar eigelijk is het best opmerkelijk. Want in veel gevallen worden kopieën van bekende auto’s gezien als ‘nieuwe’ ontwerpen. Bij Carscoops noemen ze de Ora Ballet en ora Punk Cat.

Dat zijn auto’s die ‘in de verte’ iets weghebben van New Beetles. Een groot verschil is dat de Ora’s er overduidelijk op zijn geïnspireerd en grotendeels gekopieerd. Dit terwijl de Mini-die-geen-mini-is van Beijing Estek Technology echt een directe kopie is.

