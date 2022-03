Alpina B4 Gran Coupé wordt de stijlvolle M3

De Alpina B4 Gran Coupé wordt de M3 voor mensen die iets chiquers willen en zijn vergeten dat Alfa de Giulia Quadrifoglio bouwt.

De BMW M3 is eigenlijk altijd het antwoord geweest op al je vragen. Nergens valt ‘ie echt door de mand. Het is een zakenauto, familieauto, trackdayspeeltje, autobahnstormer maar ook gewoon een wagen om mee de boodschapjes te doen.

Maar het kan zijn dat je een BMW M3 iets te veel van het goede vindt qua sportiviteit en uitstraling. Goed nieuws, want Alpina heeft een alternatief. Natuurlijk is de B3 het meest logische, maar die auto is misschien wel weer heel erg anoniem.

Motor

Gelukkig komt daar dan de Alpina B4 Gran Coupé. De geruchten voor dit model deden al een tijdje de ronde, maar nu is het model door Alpina (op Gesichtbuch) bevestigd. Wie verwacht dat de B4 de elektrische Alpina zal zijn, hebben we slecht nieuws. Daar doet Alpina voorlopig nog niet aan. Net als de B3 krijgt de Alpina B4 de S58B30 zes-in-lijn. Deze is grotendeels identiek aan de M3-motor, maar dan met iets kleinere turbo’s.

Hierdoor is er ietsje minder topvermogen, alhoewel 462 pk alsnog een hele hoop is. Het koppel van 700 Nm is daarentegen hoger dan bij de M3. De Alpina B4 (fabriekscode: G26) krijgt waarschijnlijk enkel ‘Allrad’-vierwielaandrijving en een achttraps automaat. Daarmee lijkt de vijfdeurs 4 Serie van Alpina een directe concurrent te worden van de Audi RS5 Sportback.

Introductie Alpina B4 Gran Coupé

De prestaties zijn niet bekend, maar reken erop dat de B4 sneller is qua topsnelheid dan de M3. Die heeft namelijk een begrenzer op 250 of 280 km/u, al naar gelang het bedrag dat je overmaakt naar de BMW-dealer.

De B4 GC van Alpina wordt een uniek model, want er is geen BMW-tegenhanger. De M3 Sedan en M4 Coupé zijn er wel, deze Alpina past daar dan perfect tussen. Alsof ze het hebben afgesproken. Nu BMW Alpina heeft overgenomen, is dit een bijzonder model. Een van de laatste echte Alpina’s voordat het ‘merk’ een sublabel kan gaan worden.

De Alpina B4 Gran Coupé had eigenlijk eind 2021 onthuld moeten worden, maar dat werd iets later. Of er ook een Alpina B4 Coupé en B4 Cabrio gaat komen, is niet bekend. Het ligt wel in de lijn der verwachting.

Alpina met dieselmotor: dit zijn ze alle 11!