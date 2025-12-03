ANWB: interesse in overstap naar elektrische auto daalt

Opmerkelijk! Voor het eerst is er minder interesse om over te stappen naar een elektrische auto.

De stekkerauto leek jarenlang aan een onstuitbare opmars bezig. Op een bijna natuurlijke manier nam de interesse in de EV toe, naarmate de batterijauto zelf ook steeds beter werd.

Maarrrr. Volgens de ANWB is de rek er voorlopig even uit. Voor het eerst in jaren zijn Nederlanders minder happig om binnen vijf jaar elektrisch te gaan rijden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de belangenclub, uitgevoerd onder bijna 2.360 respondenten. De boosdoener is volgens de ANWB de Nederlandse overheid, niet zozeer de elektrische auto’s zelf.

Onbetrouwbare overheid

De overheid heeft de afgelopen jaren flink gesleuteld aan de stimuleringsmaatregelen voor EV’s. Waar je eerder nog een smak subsidie kon binnenharken bij de aanschaf van een elektrische auto, is dat potje tegenwoordig foetsie. Daar komt bij dat elektrische rijders sinds 2024 óók MRB moeten afrekenen, iets wat voorheen een fijne vrijstelling was. Het resultaat: veel automobilisten zien de overstap naar elektrisch rijden ineens een stuk minder zitten.

Als je het ANWB-onderzoek moet geloven zijn mensen toch vooral geïnteresseerd in overstappen als er allerlei cadeautjes verbonden zijn aan zo’n overstap. Een soort zes maanden korten op een nieuw internetabonnement, anders blijf je bij de oude provider. Zonder voordeel blijft men vrolijk doortuffen in de benzineauto.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna vier op de zes ondervraagden elektrische auto’s simpelweg te duur vinden. Ondanks dalende prijzen bij sommige modellen blijft de aanschafwaarde voor velen een struikelblok. Daarnaast zijn de klassieke redenen om nog niet voor een EV te kiezen nog steeds springlevend:

Onvoldoende actieradius. Met name bij de meer betaalbare EV’s kan dat inderdaad een ding zijn. Duurdere EV’s hebben wel een puike range.

Accudegradatie. Een risico waar men niet gerust op is. Wat als..

Thuis laden. Niet iedereen heeft een oprit of een eigen parkeerplaats met laadpaal. Een publieke laadplek is ook niet altijd binnen handbereik.

Het gevolg van die optelsom is duidelijk zichtbaar in de cijfers. De intentie om binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen is gedaald naar 23 procent. Vorig jaar was dat nog 28 procent. En misschien wel het meest opvallende: voor het eerst in lange tijd is de groep die géén aankoopintentie heeft groter dan de groep die wél elektrisch wil gaan rijden. Dat is een flinke trendbreuk na jaren van stijgende interesse.

Vooroordelen regeren

Toch benadrukt de ANWB dat vooroordelen blijven rondzoemen over elektrisch rijden. Zo zou de gedachte dat EV’s altijd duur zijn niet meer kloppen. De occasionmarkt voor elektrische auto’s groeit namelijk flink, waardoor er inmiddels genoeg betaalbaardere alternatieven rondrijden voor wie niet per se de nieuwste en duurste wil. Ook de actieradius gaat elk jaar omhoog, soms zelfs zonder dat het grote publiek daar erg in heeft.

Daarnaast groeit het Nederlandse laadnetwerk nog altijd stevig door. Meer palen, meer snelladers, en meer plekken waar je überhaupt terecht kunt. Dat moet in theorie helpen om laadstress te verminderen, al is de praktijk afhankelijk van waar je woont en hoe druk het lokale netwerk is. Onbekend maakt onbemind?

De ANWB ziet de daling in interesse dan ook niet als een verloren zaak, maar als een signaal dat de overheid én de markt duidelijker moeten communiceren en blijven investeren.