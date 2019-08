Alpina-baas zweert geen voorwielaandrijvers te maken

Dit mogen we wel goed nieuws noemen.

Alpina timmert nog steeds lekker aan de weg. Voldoende mensen hebben interesse in de bijgewerkte BMW’s dat het merk heeft kunnen uitbreiden naar de grootste SUV’s van de Beierse autofabrikant. Een brug te ver voor Alpina bestaat er wel, zo blijkt. Voorlopig hoeven liefhebbers van de 1 Serie niet te hopen op een onder handen genomen uitvoering. Alpina benadrukt dat het uitsluitend achterwielaangedreven auto’s zal blijven bouwen.

De voor de hand liggende verklaring dat Alpina voorlopig niet aan FWD-modellen wil geloven, is dat het de reputatie van het merk aantast. Hoewel dit in zekere mate inderdaad het geval zal zijn, heeft het volgens het hoofd van Alpina, Andreas Bovensiepen, juist te maken met een heel ander aspect van de onderneming: geld.

In een gesprek met Australische media geeft Bovensiepen te kennen dat Alpina zich simpelweg niet op kleinere modellen kan richten, omdat er dan sprake is van een te kleine marge om winst te maken. Zeker nu de 1 Serie een voorwielaangedreven configuratie heeft, zou het Alpina teveel kosten een aantrekkelijk product te maken.

“No, it’s not our plan. Development costs are very high and [they’re] still going up with the new emissions rules. So for us it’s better to stay with inline [powertrains], the ZF gearbox. The [front-wheel drive] cars have no ZF gearbox, they have an Aisin gearbox from Japan. We [would] need to work with a new gearbox supplier and it’s very difficult to earn money in this lower-priced category.”