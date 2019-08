Autoblog Garage: Mini Cooper van Michael

Na de Countryman was het tijd om weer een echte mini-MINI te gaan rijden en #teamred niet te vergeten.

Weer een MINI?

Yep, weer een MINI. Na 12 maanden met de Countryman Cooper was het tijd om de Countryman weer in te leveren. Simpelweg omdat het privateleasecontract van die auto was uitgediend. De zoektocht was zoals elk jaar (want ja, dit wordt privateleasert nr.4) weer ingewikkeld. Te veel keuze het hele jaar en op het moment dat je moet beslissen geen passende aanbiedingen. Om gek van te worden. Nu hebben we ook niet elke dag een auto nodig. Zeker niet zelfs. Maar het idee om de auto in te leveren zonder zicht te hebben op de opvolger gaf toch wel wat stress. Dus er werden wat extra uren online doorgebracht om die parkeerplaats voor ons huis toch vooral gevuld te houden.

Natuurlijk, ook dit jaar speelde het weer even door mijn hoofd en van verschillende kanten werd het ook weer geroepen: “stop nou eens met dat privateleasegezeur en KOOP gewoon een auto”. Niet omdat ik ontevreden was over de MINI die er uitging maar voornamelijk omdat (duh) je bij koop echt kunt kiezen wat je wilt. Nu is het uitkiezen van de familiebak in huize Ras vaak een vrij egoïstische aangelegenheid. Maar het bleek dat er ondertussen na 3 MINI’s wel een verwachtingspatroon bestond ten aanzien van de nieuwe daily. Het lijstje dat me gepresenteerd werd vanaf de passagiersstoel: Automaat! , 5-deurs, PDC voor én achter maar vooral AUTOMAAT! Ok ok, helder verhaal.

Dit betekende sowieso direct, voor het moment, een streep door mijn lang gekoesterde Jimny-wens. Die wens was ondertussen ook opgemerkt bij Suzuki Importeur Nimag en zo had ik onlangs voor een oer-Hollandse-jungle-trip een Jimny inclusief daktent te leen. Een ervaring op zich en eentje die absoluut de Jimny-wens niet heeft afgezwakt, in tegendeel.

Terug naar de Countryman opvolger

Zoals elk jaar waagde ik het om de privatelease configurator op de MINI.nl site te raadplegen maar daarop klapte ik maar snel de laptop weer dicht. Even een klein stukje achtergrond, de uitgaande Countryman had een tarief van € 520,- per maand (12 mndn/10.000km) en ik was vast van plan om daar niet overeen te gaan. Dus tarieven van over de € 600,- daar kreeg ik vanzelfsprekend geen warm gevoel van. Vervolgens nog even de stoute schoenen aangetrokken en bij de vriendelijke BMW dealer gevraagd om het tarief voor een uitlopende 3 serie touring of een uitlopende 1 serie.

Maar helaas. BMW Financial Services beantwoordt je verzoek voor een 12 maanden contract bij MINI met een “maar natuurlijk meneer, hier is uw offerte”. Wanneer je dezelfde contractsduur oppert bij het privateleasen van een BMW dan is het antwoord echter meer in de trant van “voel eens aan je voorhoofd, nou als je het perse wilt horen: ZOVEEL!”. Onvergelijkbaar duur dus.

Op de een of andere manier bleef ik net zoals vorig jaar tijdens het zoeken weer hangen op de websites van Justlease en de ANWB. Beiden hadden een relatief breed aanbod voorzien van automaat. Maar niet alle auto’s waren voor de periode van 12 maanden te leasen. Keuzes, keuzes, maar gelukkig was daar weer redding in de vorm van voorraadvoordeel bij mijn dealer, fijn dat je me weer zo lang in spanning hield Johan.. Dat ik uiteindelijk toch een hoger maandbedrag ga betalen het komende jaar voor een auto die onmiskenbaar lager in de voedselketen staat dan mijn vorige is wel even slikken. Maar over de hele linie zijn de privateleaseprijzen bij MINI simpelweg flink gestegen. Ik durf zelfs te beweren op basis van wat offertes die ik heb ontvangen dat ze zijn gestegen met circa € 100,- per maand, ai!

Uitvoering

Wat het is geworden? Een 5-deurs MINI Cooper Automaat in CHILI Red, met CHILI pakket (ja dat rijmt) en Serious Business toeters en bellen. Kortom een prima ‘volle’ uitvoering met verwarmde comfortstoelen, PDC voor en achter. Je zou kunnen zeggen, wat er nog ontbreekt is een schuifdak maar de ervaring leert dat dit bij de vorige 2 MINI’s bijna niet gebruikt werd. Dit alles met de bekende 3cilinder die in de MINI tot 136pk komt (terwijl hij in een 118i 140pk levert volgens opgave). Deze keer ook geen 18 inch velgen zoals onder de Cooper S 5-deurs destijds en de vorige Countryman. Dus met de illusie van iets minder stuiteren op 17 inch zijn we daar zeer content mee. Klein voordeel is dat ik de zelf aangeschafte winterset (16 inch) voor de Cooper S nu weer in kan zetten. Alsof ik wist dat ik weer MINI ging rijden en ze van pas gingen komen (sorry Wouter ze gaan dus niet op de Cooper S Cabrio.. ). Oh u vroeg zich af wat dit mag kosten? € 38.400,- dat was de oorspronkelijke prijs van deze auto en die mocht ik van het terrein van Breeman MINI in Rotterdam afrijden als ik beloofde dat ik de komende 12 maanden elke maand € 540,- zou overmaken..

#Teamred

Daarmee ben ik dus de komende 12 maanden een trots lid van #Teamred op de redactie samen met onderstaande leden. Overigens zei ik het al, in mijn geval was voorraadvoordeel de reden om te kiezen voor deze aanbieding en dan heb je iets minder te kiezen, vandaar het rood voor onze Cooper.



Eerste bevindingen

Inmiddels hebben we de MINI een ruime maand en staat de teller op het moment van schrijven op een kleine 900km. Het zal je niet verbazen dat de MINI nog geen klap verkeerd heeft gegeven. Maar dat betekent niet dat de MINI ongeschonden de eerste maand heeft doorstaan. Enkele weken geleden werd ook Berkel en Rodenrijs geteisterd door een stevig hagelbuitje en ja hoor, een putje of 7-8 heb ik toch wel geteld. De schade is gemeld bij BMW via de website maar tot op heden blijft het angstvallig stil. Dus even zelf naar de dealer gereden en daar werd me verteld dat het nogal een hagelbuitje is geweest en dat alle specialisten uit Europa ongeveer in NL de ellende aan het verhelpen zijn. Even geduld dus nog: fair enough. Er vallen daarnaast natuurlijk al wel een aantal zaken op. Waar we in de zwaardere Countryman nooit de neiging hadden om naar Rijmodus SPORT te schakelen (want sportief werd het nooit), doen zowel ik als mijn vriendin dat nu steevast wel. Dit vooral omdat de nieuwere automaat in de nieuwe MINI anders wat traag reageert. Vooruitgang is niet altijd fijn zeg maar.

De ‘oude’ automaat ramde je zelf in D of R en bij de ‘nieuwe’ lijk je alleen maar een verzoek te doen en vervolgens schakelt de MINI met een duidelijke vertraging. Daarnaast moeten we natuurlijk niet beginnen over ruimte maar het was wel direct duidelijk dat er GEEN drie kinderen op de achterbank kunnen. Dus voor het jaarlijks kinderfeestje moesten we toch Wouter lief aankijken (in de I-Pace gaan prima drie kinderen achterin..). Modificaties komen er niet aan de MINI zoals het er nu uitziet.

Wat we wel hebben gedaan is het monteren van een dashcam. Model 422GW van Nexxbase hebben we er in gehangen en na wat wurmen is nu ook het laadsnoer semi-netjes weggewerkt. Maar de tropische temperaturen hebben ervoor gezorgd dat er toch al weer een kabeltje onder de zwarte hemel vandaan wil kruipen. Net nadat we het weer netjes weggestopt hadden was het tijd om op vakantie te gaan. DUS dacht deze slimmerik: die dashcam kan mee. Hop in Portugal weer achter de voorruit van de huurauto en gaan. Uhh, toch maar even googlen gaf als uitslag: niet toegestaan en boetegevaar. Dus de dashcam kon de koffer weer in. We gaan de komende 12 maanden met de MINI weer rijden zonder naar de totaal kilometerstand te kijken. Want na de overschrijving van vorig jaar (we reden 14.000 ipv 10.000 km) volgde er een nota van een kleine € 250,- , ik kon er niet over klagen!