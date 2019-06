Alpina bevestigt eerstvolgend nieuw model

Het is geen verrassing, maar wel erg lekker.

Het was een klein beetje verwarrend, maar op zich ook wel logisch. BMW wilde de BMW 6 Serie hoger in de markt zetten. Dat kun je simpelweg doen door de prijzen te verhogen, maar dat werkt natuurlijk niet altijd. De naam 6 Serie voor de Coupé, Cabriolet en Gran Coupé werd omgetoverd tot 8 Serie. So for, so good.

Van de BMW 8 Serie is nu ook de laatste telg (de 8 Serie Gran Coupé) onthuld. Waar wachten wij nu nog op? Nou, een M8 Gran Coupe, uiteraard. Deze is al een paar keer gelekt en er circuleren al veel geruchten op het internet. Die auto is een zekerheid. Hoe zit dat met een Alpina derivaat? Gaat die er komen?

Maar natuurlijk. In een interview met CNET heeft Alpina baas Andreas Bovensiepen bevestigd dat er van de 8 Serie ook Alpina’s gaan komen. Net zoals bij BMW krijgen de Alpina-versies ook een nieuwe naam: Alpina B8. Die naam kan ietwat verwarrend werken, de laatste Alpina B8 was namelijk een BMW 3 Serie van de E36-generatie met een V8 motor. De B8 Gran Coupé is wordt een belangrijke auto voor Alpina. Zijn voorganger (de B6 Gran Coupé) was een van de weinige Alpina’s (naast de B7 en Roadster V8S) die in de Verenigde Staten leverbaar was.

De Alpina B8 zal in technisch opzicht niet voor heel verrassingen gaan zorgen. Althans, niet voor Autoblog-lezers met een passie voor Duits en Dik. Onder de kap zullen we een 4.4 liter V8 aantreffen, die gevoed wordt door twee turbo’s. Het maximum vermogen is 608 pk, terwijl de maximale draaikracht een boomontwortelende 800 Nm bedraagt. Qua karakter zal de Alpina B8 aanzienlijk meer op comfort en raffinement zijn afgesteld dan op pure rondetijden op de Nordschleife of Hockenheim.

Ook werd aan Bovensiepen gevraagd of er een elektrische Alpina zal verschijnen. Om te kort te zijn: nee, die komt er niet. Op dit moment is Alpina de mogelijkheden aan het bekijken voor een hybride variant, zoals de BMW 745e. Maar mocht er een ge-elektrificeerde Alpina komen, dan duurt dat nog sowieso een jaar of drie.