Verstappen, Bottas crashen hard tijdens vrije training

Het is een verademing, zo'n circuit waarbij je daadwerkelijk moet oppassen.

Na het slaapfestijn in Frankrijk vorige week is de Formule 1 dit weekend terug op een baan die fouten wél afstraft: de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. De eerste vrije training werd redelijk netjes afgewerkt, maar in de tweede trainingsessie was het tot bijna driemaal toe goed raak. Hoogvliegers als Max Verstappen en Valtteri Bottas moesten voortijdig stoppen na stevig contact met de muur.

Dat de coureurs in de tweede sessie te maken hadden met onvoorspelbare bolides, lag vooral aan de harde wind die over het circuit raasde. Over de boordradio meldde Verstappen bijvoorbeeld al vroeg aan zijn team dat hij op het rechte stuk bij start-finish van links naar rechts werd gesmeten. Verstappen was desondanks op weg een goede tijd te noteren, maar écht competitief kon hij uiteindelijk niet zijn. In de laatste bocht, een knik naar rechts met enig hoogteverschil, brak de achterzijde van zijn Red Bull uit en schoot hij de bandenstapels in. Sebastian Vettel zou de truc herhalen, al wist hij de auto wel uit de muur te houden.

Max Verstappen clatters into the barriers at Turn 10 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/C76fPeBnL7 — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Hetzelfde geldt niet voor Valtteri Bottas. De bejubelde en bebaarde versie 2.0 is inmiddels weer ver te zoeken. Bottas begon de sessie op overtuigende wijze en was sneller dan teamgenoot Hamilton, maar zijn geluk hield op in bocht 7. In de lange linker doordraaier begon de Mercedes te zwabberen. Correcties verergerden de situatie en al gauw zag Valtteri de barrière alsmaar dichterbij komen.

Kortom: het was een vrij tumultueuze sessie. Hierom zijn de tijden ook niet helemaal een correcte weerspiegeling van de realiteit. Gasly, bijvoorbeeld, staat ruim voor Verstappen op vier tienden van lijstaanvoerder Charles Leclerc, die een tijd van 1:05.086 noteerde. De Ferrari-rijder had een nagenoeg vlekkeloze training en kon zo P1 grijpen. Of hij er morgen ook met de pole vandoor gaat, dat zal de tijd ons moeten leren. Ferrari lijkt in ieder geval een kans te maken, dat is positief.

Zoals gebruikelijk voor de Grand Prix van Oostenrijk is er in het middenveld ook enige opschudding. Haas en Alfa Romeo staan momenteel bijvoorbeeld in de top tien. De Amerikaanse equipe behaalde hier vorig jaar zijn beste resultaat ooit (P4, P5) en tekent ervoor dit na een aantal karige races te herhalen. McLaren lijkt eveneens weer mee te spelen om de knikkers. Dat gezegd hebbende zit alles ontzettend dichtbij elkaar en is alles mogelijk. Morgen zullen we het zien.

Klassering VT2

1. Charles Leclerc – 1:05.086

2. Valtteri Bottas – 1:05.417

3. Pierre Gasly – 1:05.487

4. Lewis Hamilton – 1:05.529

5. Carlos Sainz – 1:05.545

6. Romain Grosjean – 1:05.701

7. Kimi Räikkönen – 1:05.728

8. Sebastian Vettel – 1:05.871

9. Max Verstappen – 1:05.879

10. Lando Norris – 1:05.952

11. Kevin Magnussen – 1:05.960

12. Sergio Perez – 1:05.964

13. Alexander Albon – 1:06.064

14. Antonio Giovinazzi – 1:06.119

15. Daniil Kvyat – 1:06.148

16. Nico Hulkenberg – 1:06.249

17. Daniel Ricciardo – 1:06.418

18. Lance Stroll – 1:06.829

19. George Russell – 1:07.217

20. Robert Kubica – 1:08.508