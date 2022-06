Speciale Alfa Giulia blijft heel speciaal en zeldzaam

Alhoewel, niemand die nog een standaard Giulia koopt. Die zijn nog zeldzamer dan deze speciale Alfa Romeo Giulia.

De Alfa Romeo Giulia is de perfecte opvolger voor de Alfa Romeo 159. Vanwege mismanagement, domme pech, eigenwijze CEO’s en een gebrek aan visie kwam de Giulia echter veel te laat. Dus wat een perfecte concurrent voor een late E90 of vroege F30 moest zijn, is nu kansloos tegen een BMW 3 Serie van de G20-generatie.

De Giulia is er niet met een PHEV-aandrijflijn, geen ‘compacte’ downsize motor, niet als stationwagon (voor Europa), niet als versie met LWB (voor China) en de meeste features zijn niet echt state-of-the-art meer. Tel daarbij op dat ook hier de inflatie en chiptekorten niet helpen om de prijs laag te houden. Om de potentiële koper – altijd een toffe gast – over de streep te trekken is hier een speciale uitvoering van de premium middenklasser. De naam van het beestje: de Alfa Rome Giulia Speciale.

Verde Montreal!

Het meest opvallende aan de auto is natuurlijk de kleur: Verde Montreal. Dat is een kleur die men ook gebruikte op de Alfa Romeo Montreal (waar de kleur dan ook zijn naam aan dankt). Het is overigens geen nieuwe tint, want de Giulia Quadrifoglio (en Stelvio Quadrifoglio) zijn ook in die kleur te bestellen.

Het geheel wordt afgemaakt met zwarte badges en carbon-afwerking voor de grille, spiegelkappen en sideskirts. De velgen zijn zwart (19″) en er achter zie je gele Brembo-remklauwen.

Prestaties speciale Alfa Romeo Giulia

Onder de kap ligt de bekende 2.0 viercilinder, in dit geval met 280 pk en 400 Nm. Q4-vierwielaandrijving, sperdifferentieel en adaptieve dempers zijn standaard, evenals een achttraps automaat. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 5,2 seconden en de topsnelheid is 240 km/u. Dat lijkt ons begrensd te zijn, want met 280 pk moet je makkelijk 250 km/u kunnen halen.

Het interieur van de speciale Alfa Romeo Giulia is ook heel speciaal met zwart lederen sportstoelen. Deze zijn voorzien van rode stiksels. Ook hier is rijkelijk gestrooid met koolstofvezel op het dashboard, middenconsole en deurpanelen.

De Alfa Romeo Giulia Speciale zal helaas niet naar Nederland komen. Daarvoor is de auto te speciaal. Er worden 15 exemplaren van gebouwd en die worden allemaal uitgeleverd aan inwoners van Canuckistan (aka Canada).

Meer lezen? Dit kost een middenklasse sportsedan in Nederland!