Dit betaal je voor de stevig gefacelifte BMW X7

BMW maakt de prijzen bekend van de vernieuwde X7.

Een facelift van BMW – of een Life Cycle Impulse, zoals ze dat zo mooi noemen – was meestal heel subtiel. De verschillen waren soms zo klein dat je nauwelijks van een facelift kon spreken. Dat is bij de vernieuwde X7 niet het geval. Deze facelift is namelijk van het niveau Marijke Helwegen.

Met de gespleten koplampen heeft de X7 een hele ander smoel gekregen. Deze controversiële verlichting hebben we inmiddels ook op de nieuwe 7 Serie gezien, maar de X7 had de primeur. Of je het nu leuk vindt of niet, dit is het nieuwe gezicht van de topmodellen van BMW. Eén troost: de modellen voor het ‘gewone’ volk krijgen nog wel normale koplampen.

Naast een interieur met nieuwe schermen, zijn er ook onder de motorkap wat mutaties. De xDrive40i heeft een nieuwe zes-in-lijn gekregen, die nu goed is voor 380 pk en 520 Nm. Niet verkeerd voor een instapper. Ook is er een nieuw topmodel: de M60i, die de M50i vervangt. Deze heeft een dikke V8 met 530 pk en 750 Nm koppel. Daarmee heb je geen X7 M meer nodig.

Inmiddels is de vernieuwde X7 ook in de configurator verschenen. We kunnen dus vertellen wat dit bakbeest precies moet kosten. De BMW X7 xDrive40i is er vanaf €132.964. Wil je toch liever dieselen dan heb je voor €139.256 de xDrive40d.

Als je de topversie wilt hebben moet je nog een halve ton extra ophoesten. Aan de X7 M60i hangt namelijk een prijskaartje van €181.356. Dat is een hoop geld, maar als je bedenkt dat een X5 M en X6 M meer dan twee ton kosten valt het nog mee.

Als je zelf wilt kijken of je de vernieuwde X7 nog kunt redden met een smaakvolle samenstelling: ga je gang. De configurator staat online.