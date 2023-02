Dit is de snelste straatauto zonder voorruit

330 km/u in een auto zonder voorruit, wie durft?

Een voorruit heeft zo zijn voordelen, maar het neemt wel een stukje snelheidsbeleving weg. In een supercar zonder voorruit kun je jezelf pas echt een Formule 1-coureur wanen. En wie wil dat nou niet?

Supercars zonder voorruit hebben de laatste jaren een kleine renaissance beleeft, met auto’s als de Ferrari Monza SP1 en SP2, de Aston Martin V12 Speedster en de McLaren Elva. Van die laatste auto is er nu een nóg extremere versie. Novitec is namelijk met deze auto aan de slag gegaan.

Standaard is de Elva al redelijk extreem te noemen, met 815 pk en 800 Nm op een gewicht van minder dan 1.200 kg. Toch heeft Novitec er nog een schepje bovenop gedaan, want ja, je bent tuner of je bent het niet.

Dankzij Novitec levert de twin-turbo V8 nu 919 pk. Om dat even in perspectief te plaatsen: de McLaren P1 (met een twin-turbo V8 én een elektromotor) had een systeemvermogen van 916 pk. Qua koppel moet de Novitec McLaren Elva wel zijn meerdere erkennen in de P1, maar 888 Nm is alsnog niet misselijk.

Het resultaat van Novitec’s inspanningen is dat de McLaren Elva nu in 2,7 seconden van 0 naar 100 km/u knalt. Ja, dat is zes tienden langzamer dan in een Model S Plaid, maar de Elva voelt waarschijnlijk alsnog sneller aan. Bovendien haalt de Elva een topsnelheid van “meer dan” 330 km/u.

Novitec heeft ook het onderstel aangepakt, met veren die de McLaren Elva 20 mm dichter bij het asfalt brengen. Daarmee wordt het zwaartepunt nóg een stukje lager. De auto is tevens voorzien van een setje Novitec-velgen in de maten 20 en 21 inch.

We weten alvast dat Novitec niet veel klandizie gaat krijgen voor deze upgrades, want van de McLaren Elva worden überhaupt maar 149 stuks gebouwd. En we gokken dat de meeste klanten hun auto gewoon standaard willen houden.