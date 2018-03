Alpine A110 GT4 is een vlijmscherpe racer

De racer is in samenwerking met autosportpartner Signatech ontwikkeld.

Voor wie de reguliere Alpina’s te braaf zijn, komt het merk met een raceversie op basis van de A110. Keiharde specificaties over de Alpine A110 GT4 zijn niet bekendgemaakt. Zo weten we bijvoorbeeld dat de GT4 meer vermogen gaat krijgen, maar hoeveel is niet duidelijk. Daarnaast zijn er de nodige verbeteringen doorgevoerd op het gebied van aerodynamica. Het uiterlijk van de auto maakt dat echter wel duidelijk.

De A110 GT4 kan dit jaar in actie worden gezien op diverse circuits in Europa. Alle A110 GT4’s zullen worden geleverd aan klantenteams met fabrieksondersteuning van Signatech. Klanten die de A110 Cup hebben kunnen de auto laten upgraden naar GT4-specificatie.

De racer heeft een andere veren en dempers, een dikke spoiler, een sequentiële versnellingsbak en nieuwe remmen van Brembo. De auto is in Genève te zien, naast de nieuwe A110 Pure en de A110 Légende.