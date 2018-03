De Lexus UX: een eigenzinnige crossover

Maar is 'ie ook mooi?

Nadat we eerder enkele plaatjes van de volledig nieuwe Lexus UX voorgeschoteld kregen, onthult het merk de auto vandaag in zijn volledigheid. De op de UX Concept gebaseerde crossover voor het C-segment komt er in twee varianten en heeft een geheel eigen design.

De twee verschillende varianten hebben ieder een eigen aandrijflijn. Te beginnen met de UX 200, die aangedreven wordt door een 2-liter benzinemotor met een thermische efficiĆ«ntie van 40 procent. (hoi Toyota!) Daarboven vinden we de UX 250h, die een nieuw ontwikkelde hybride aandrijflijn heeft met een 2-liter viercilinder. Dit model, eventueel ook beschikbaar als 4×4, heeft een gecombineerd vermogen van 178 pk. De achteras van het vierwielaangedreven model wordt aangedreven door een extra elektromotor. De 2-liter benzinemotor is in beide configuraties gekoppeld aan de Direct Shift-CVT, die het schakelen soepeler en comfortabeler maakt.

De wagen is eveneens voorzien van het nieuwe Predictive State of Charge, waarmee de UX de navigatie in de gaten houdt en de auto zo alvast oplaadt. Dit kan handig zijn wanneer je een heuvel afrijdt, of een verkeeropstopping nadert.

Het uiterlijk van de UX neemt verscheidene kenmerken van het studiemodel op zo’n manier over dat de auto minder overdreven oogt. Dit is ergens wel vervelend, aangezien de wagen nu voor een ietwat mislukte middenweg gekozen lijkt te hebben. De dimensies spreken voor zich. De Lexus UX is net geen 4,5 meter lang, 1,52 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,64 meter. Daarnaast is de UX voorzien van de nieuwste versie van het Safety System+, waarbij o.a. het Pre-Collision System en Co Drive zijn inbegrepen.

Lexus levert de UX ook als F SPORT. Dit model ziet er, voor zover dat mogelijk is, iets stoerder uit. De F SPORT heeft een andere grille en achterbumper en heeft speciale 18″ lichtmetalen velgen.