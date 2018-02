Alpine A110 krijgt twee nieuwe varianten

Het Franse gezinnetje is begonnen aan een uitbreiding.

Met het oog op het Autosalon van Genève, onthult Alpine alvast dat het enkele cadeautjes mee zal nemen. Waar de A110 Première Edition vorig jaar in zijn eentje een feestje moest bouwen, is de dansvloer inmiddels voor iedereen geopend. Zodoende mogen we de A110 Pure en de A110 Légende binnenkort meerekenen in de line-up.

Echter zijn de wagens nog niet zo anders als je misschien zou hopen. De Alpine A110 Pure en A110 Légende hebben ieder een eigen doel, maar zullen deze grotendeels moeten proberen te bereiken zonder extra vermogen. Beide auto’s behouden de 1,8-liter turbomotor en de daarnaan verbonden 252 pk uit de ‘normale’ A110 (rijtest). Daarnaast zijn de aluminium structuur, zeventraps DCT-versnellingsbak en de double-wishbone ophanging hetzelfde.

Het doel waarover ik eerder spreek is voor beide auto’s anders. Je kunt het al deels uit de naam opmaken, maar de Alpine A110 Pure richt zich vooral op rijgedrag en heeft daarbij zo min mogelijk oog voor comfort. De Pure is dan ook de lichtste van de drie, ondanks dat hij volgens Alpine hetzelfde hoogwaardige karakter heeft. Hoevee lichter de auto is, wil Alpine nog niet kwijt.

De Légende draait hem eigenlijk precies om. Niet dat deze A110 ineens minder rijdt, maar in plaats van dat hij speciaal ontwikkeld is voor uitdagende bergwegen, mikt de Légende vooral op de lange-afstandsritten. Daarbij is de uitrusting verfijnder dan gebruikelijk. Zo heeft de A110 zesvoudig verstelbare Sabelt-stoelen, leren bekleding en extra in het interieur verwerkt carbon.

Tot slot voegt Alpine drie kleuren toe aan het aanbod: Blanc Irisé, Bleu Abysse en Gris Tonnerre. De auto’s zullen officieel worden onthuld op 6 maart.