Hé, het is de nieuwe Toyota Auris

De Auris gaat er enorm op vooruit.

De Toyota Auris is alweer toe aan de derde generatie. Het nieuwe model doet een hoop goed, daar hij op uiterlijk gebied enorme stappen heeft gezet. Waar het vorige model nog een redelijk onbenullig gezicht had, slaat de nieuwe Auris met vlakke hand op tafel om zijn aanwezigheid duidelijk te maken.

Het nieuwe, strakke design is echter niet het enige waardoor de Auris er beter uitziet dan voorheen. De auto is namelijk ook 40 mm langer en 25 mm lager dan zijn voorganger. Daarbij is de nieuwe Auris ook nog eens 30 mm breder. Het zijn misschien kleine marges, maar juist die beetjes lijken te helpen. Overigens is de overhang tot genoegen van velen 20 mm korter. De auto krijgt voor en achter LED-verlichting en wordt gebouwd op het TNGA-platform, waarop de Toyota C-HR eveneens te vinden is.

Op technisch gebied zijn er ook een aantal aanpassingen aangebracht. Zo krijgt de Auris voortaan niet één, maar twéé hybride aandrijflijnen. De instapper betreft een 1,8-liter blok die goed is voor 122 pk, terwijl de krachtigere 2-liter motor er zelfs 180 pk uitperst. Laatstgenoemde is zou op de weg tevens meer stabiliteit en een betere wegligging moeten bieden. Grappig detail is dat de Auris met 2-liter hybride motor schakelpaddles achter het stuur heeft. Wie geen zin heeft in milieuvriendelijk rijden, kan opteren voor de 1,2-liter viercilinder die 116 pk produceert.