Alpine geeft de A110 meer kleur

Dit doen ze met twee special editions én een nieuw personalisatieprogramma.

De Alpine A110 is zonder twijfel een van de leukste Franse auto’s van dit moment en misschien überhaupt wel een van de leukste auto’s. De auto is er niet voor niets met de prestigieuze titel ‘Autoblog Auto van het Jaar 2018’ vandoor gegaan. Weinig reden om te klagen dus. Toch was er wel een minpuntje: er waren weinig personalisatiemogelijkheden. Je kon kiezen uit zwart, wit, grijs en blauw en dat was het. Daar gaat nu verandering in komen.

A110 Légende GT

De Fransen lanceren twee special editions. De eerste is de Edition Légende GT. Opvallend genoeg heeft deze geen opvallende kleur. Ze gaan meer voor ‘elegantie’ met de kleur Argent Mercure, oftewel gewoon zilver. De uitvoering is ook bestellen in de kleuren Noir Profond en Bleu Abysse, maar die kenden we al. De Légende GT is verder te herkennen aan de lichtgouden Alpine logo’s en Serac-wielen. Het interieur is uitgevoerd in stijlvol bruin leder. De oplage is gelimiteerd tot 400 stuks.

A110 Color Edition

Voor wie de Légende GT wat te saai vind is er de Alpine A110 Color Edition. Deze heeft wel degelijk een opvallende kleur. Deze editie is niet gelimiteerd qua aantallen, maar qua tijd: de Color Edition wordt een jaar aangeboden in deze kleur, waarna de kleur vervangen wordt door een andere speciale kleur. Voor 2020 is de kleur Jaune Tournesol. Deze kleur is zowel op het exterieur als in het interieur terug te vinden.

Alpine Atelier

Het blijft niet bij twee special editions in een ander kleurtje. Het merk start ook een nieuwe personalisatieprogramma: Alpine Atelier. Dit houdt in dat de keuze is uit 29 nieuwe carrosseriekleuren voor de Alpine A110. Daarnaast zien er ook drie nieuwe kleuren voor de velgen en drie nieuwe kleuren voor de remklauwen. In de nabije toekomst kunnen we dus hopelijk een stuk meer variatie verwachten onder de nieuwe Alpines die op de weg verschijnen. Als de meerprijs niet al te gortig is. Dat laatste is nog niet bekend.