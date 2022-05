Speciale Mercedes E-Klasse voor speciale mensen

Met zo’n speciale Mercedes E-Klasse maak je wel de blits op de boulevard.

Autofabrikanten doet het wel vaker: een speciale editie uitbrengen om zo eventjes het model onder de aandacht te brengen en de verkopen iets op te krikken. Ook voor de koper interessant, want je hebt vaak een completere auto die is uitontwikkeld. Alle kinderziekten zijn dan er wel uit en de onhebbelijkheden aangepast. Voor vandaag hebben we namelijk de Mercedes-Benz E-Klasse Night Edition.

Vandaag zet Mercedes de Audi A6– en BMW 5 Serie-concurrent in het zonnetje gezet. Het is een combinatie van een paar populaire keuzes in de configurator. De Night Edition is een combinatie van het AMG Line-sportpakket en het Night Package. Het Night Package is op zijn beurt het pakket waarbij de meeste chromen en aluminiumkleurige details zijn voorzien van een hoogglans zwarte afwerking.

Night Edition-badges

In dit geval zijn er op deze speciale Mercedes E-Klasse zwarte uitlaat-eindstukken, hoogglans zwarte AMG velgen en een zwarte grille (maar wel met een horizontale spijl en ster in het chroom). Het geheel wordt ten slotte afgemaakt met – uiteraard – een setje badges waarop men ‘Night Edition’ heeft geschreven.

Het interieur is een combinatie van zwart ARTICO-leder (dus geen leer) en DINAMICA-stof (dus geen alcantara). Als je wil, kun je overigens kiezen voor echt leder of mooi zacht nappaleder, tegen meerprijs uiteraard.

Motoren speciale Mercedes E-Klasse

Qua inlegpanelen is er een combinatie van donker aluminium en donker openporig hout. De instaplijsten zijn voorzien van een verlichting Mercedes-Benz-logo. Daarnaast zijnde vloermatten speciaal voor dit model voorzien van badges.

De Night Edition is in eerste instantie leverbaar voor de E-Klasse Coupé en Cabriolet. In juli van dit jaar kun je het pakket ook bestellen voor de sedan en de Estate. Qua motoren kun je volgens Mercedes kiezen uit alle diesel- en benzinemotoren, zolang het maar geen E43 of E63 is.

