Alpine overweegt Piastri na het weekend te laten gaan

Alpine denkt eraan om Oscar Piastri dit jaar niet meer in te zetten.

En gisteren werd dan eindelijk meer duidelijk in de saga rondom Oscar Piastri, McLaren en Alpine. De Contract Recognition Board (CRB) deed uitspraak en besliste in het voordeel van McLaren en Piastri. Althans, het valt nog te bezien allemaal natuurlijk. Wie weet komt Oscar bij McLaren net zo goed uit de verf als landgenoot Ricciardo en blijkt dit achteraf een faal van epische propoties te zijn. Maar dat zal de tijd leren…

Dynamisch duo Otmar en Oscar

Teambaas Otmar Szafnauer en Oscar Piastri hangen nog steeds andere versies van de waarheid aan als het gaat om hoe dit nu allemaal gelopen is. Oscar claimt dat Otmar hem voor het blok zette door ten overstaan van verschillende medewerkers mee te delen dat hij volgend jaar voor Alpine zou rijden, waardoor hij niet kon uitleggen dat de zaken anders lagen. Otmar claimt dat Oscar in de Simulator zat toen hij dat meedeelde en dat slechts een techneut aanwezig was in dezelfde ruimte die ook nog een afstandje stond. Wie de jokkebrok is, zullen we mogelijk nooit weten. Toch jammer, voor twee mensen die slechts gescheiden worden door twee letters in de voornaam.

Piastri tekende al de dag na de Britse Grand Prix bij McLaren

Wel is duidelijk dat Oscar al op 4 juli zijn contract met McLaren tekende, dus ver voor alle kerfuffle van Hongarije. En ook voordat McLaren nog een paar keer publiekelijk aangaf ‘door te willen’ met Ricciardo. Enfin, het is allemaal weer een gezellige F1 puinhoop. Maar Alpine lijkt er nu in ieder geval klaar mee te zijn.

Waar men eerst sprak over een rechtszaak om schadevergoeding te eisen, lijkt daar nu geen sprake meer van te zijn. Alpine zegt de uitspraak van de CRB te respecteren. Sterker nog, men denkt er nu kennelijk aan Piastri helemaal los te laten. Ongemakkelijk genoeg heeft de Ozzie voor dit jaar (kennelijk) wel gewoon een valide contract met Alpine en als zodanig zit hij zelfs dit weekend nog in de simulator. Alpine gaat nu maandag bespreken of beide partijen samen het jaar willen uitzingen. Zou toch wat zijn als Alpine zegt ‘ga jij maar lekker wieberen Oscar’ en Oscar zegt ‘nee, ik wil gewoon testen tot de laatste snik en mijn monnie hebben’…

Pierre Gaslyyyyyyyyyyyy

Interessanter is echter natuurlijk wie de nieuwe coureur van Alpine wordt. Het gerucht gaat dat dat wellicht Gasly wordt, mits die losgeweekt kan worden bij Red Bull. Red Bull zou dan bij gebrek aan (groot) jong talent in de opleiding de Amerikaan Colton Herta willen hebben. Alpha Tauri teambaas French Toast heeft al te kennen gegeven dat men Gasly ‘niet in de weg wil staan van een nieuwe stap in zijn carrière’.

Saillant detail is wel dat Gasly al jarenlang een low key fittie heeft met Alpine’s andere coureur Esteban Ocon. En dat terwijl de jonge Pierre ooit zijn eerste kartmeters maakte in het kartje van Esteban…Tsja, F1…Het lijkt toch soms verdacht veel op het echte leven.