Youngtimer regeling aantrekkelijker dan EV op de zaak

Gezeur over het Nederlandse belastingstelsel. Want youngtimer rijden is aantrekkelijker dan een elektrische auto.

Als autoliefhebber kunnen we over het algemeen heel goed klagen over de autoregels in Nederland, fiscaal gezien. Maar op één punt is het een paradijs met de youngtimerregeling. Voor een aantrekkelijk bedrag kun je een dikke sloep rijden, je hebt het vaak al eens gehoord.

Overigens kun je ook voor heel weinig in een oud gebakje rijden, dat is wat ik heb jarenlang heb gedaan in het verleden. Ik had een Peugeot 106 met een waarde in economisch verkeer van nog geen 1.000 euro op mijn zaak. De bijtelling van 35 procent over de dagwaarde sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Goedkoper autorijden kon bijna niet.

Maar goed, op gegeven moment heb ik afscheid genomen van die hele youngtimer shizzle. Ik vond een moderne auto toch wel fijner en gooide alle fiscale voordelen overboord. Want eerlijk is eerlijk, een BMW M2C privé rijden met 0,23 cent per kilometer is fiscaal gezien niet verstandig. Maar wel leuk. Heel erg leuk.

Daar gaat het nu niet over. Het gaat over een stukje in de Telegraaf vandaag. Volgens fiscalist Dion Wetterhahn van Van Mook Wetterhahn Fiscalisten verdwijnen EV’s namelijk bij bosjes naar het buitenland, terwijl ondernemers in Nederland vrolijk rondtoeren in benzine- of diesel-youngtimers met aanzienlijk lagere maandlasten.

Van subsidie tot export

De afgelopen tien jaar kregen elektrische auto’s een flinke duw in de rug. Lagere bijtelling, aanschafsubsidies en andere voordelen maakten ze aantrekkelijk voor zakelijke rijders. Maar zodra die fiscale snoepjes verdwijnen, blijken de auto’s ineens een stuk minder populair. Gek is dat hè.

Bijtelling: de spelbreker

Het probleem zit volgens Wetterhahn vooral in de bijtelling. Tot 2021 profiteerden EV-rijders nog van een gunstige 12% bijtelling (tot €40.000 cataloguswaarde). Inmiddels is dat tarief opgelopen tot 17% voor auto’s tot €30.000, en vanaf 2026 verdwijnt het voordeel helemaal. Dan geldt voor álle auto’s gewoon 22% bijtelling over de cataloguswaarde.

En dat geldt ook voor tweedehands exemplaren. Wie vanaf 2026 een vijf jaar oude elektrische auto aanschaft, mag alsnog de volle mep 22% aftikken. Dat maakt een gebruikte EV voor de zakelijke rijder financieel onaantrekkelijk.

Youngtimer regeling: goedkoper sturen

Daartegenover staat de eerder genoemde youngtimerregeling. 15 jaar oud, 35% bijtelling over de dagwaarde en niet over de nieuwwaarde. Dat verschil tikt hard aan.

Een rekenvoorbeeld van Wetterhahn maakt dat pijnlijk duidelijk. Voor een Tesla Model Y (nieuw of tweedehands) moet je in 2026 ongeveer €850 per maand aan bijtelling aftikken. Kies je daarentegen voor een ruime Volvo V70 uit 2008, dan zit je op ongeveer €400 per maand. Ja, je ziet de garage misschien wat regelmatiger vanwege een onverwachte reparatie, maar fiscaal is de keuze snel gemaakt.

Pleidooi voor EV-youngtimers

Wetterhahn pleit er daarom voor om elektrische auto’s na vijf jaar óók onder de youngtimerregeling te laten vallen. Dat zou niet alleen de maandlasten verlagen, maar ook bijdragen aan de vergroening van het wagenpark.

Goh, waar hebben we dat vaker gehoord? Oh, van onszelf en Wouter van Embden. In een video van enkele maanden geleden opperde van Embden al dat er zo’n regeling moet komen om oudere EV’s zakelijk aantrekkelijk te maken.

Leasemaatschappijen zoals Athlon zien dat idee ook wel zitten. Toch wijzen ze erop dat het probleem daarmee niet helemaal is opgelost: de regeling geldt immers alleen voor zakelijke rijders. Particuliere kopers laten tweedehands EV’s nog steeds links liggen, daardoor hebben leasemaatschappijen moeite hun elektrische occasions in Nederland kwijt te raken.