Dit zijn de opties in de F1 voor Nyck de Vries in 2023

De opties voor Nyck de Vries in 2023 zijn eigenlijk best talrijk te noemen.

Het afgelopen weekend was een bijzondere voor Nyck de Vries. Hij reed op vrijdat VT1 in een Aston Martin. Een dag later kreeg hij te horen dat hij Alexander Albon mocht vervangen wegens een blinde darmontsteking.

Het is altijd even wennen natuurlijk, een nieuwe auto en een nieuwe omgeving. Dat niet alleen, het presteren in Formule 1 gaat gepaard met veel meer druk.

Opties Nyck de Vries in de F1

De Vries reed echter uitstekend en haalde twee punten binnen. Om met de woordvoerder van Mengvoeders United te spreken: Chapeau, Chapeau, Chapeau! Maar wat zijn nu eigenlijk zijn opties voor volgend jaar? En zijn er veel concurrenten? De meeste teams zijn al voorzien van coureurs. We nemen even de opties met je door. De percentages zijn uiteraard wetenschappelijk onderbouwde schattingen.

Alfa Romeo (5%)

Guynyou Zhou doet het vooralsnog uitstekend voor een rookie. Hij presteert naar behoren en scoort af en toe een puntje. Bottas is natuurlijk gepekt en gemazeld, die rijd je niet zomaar zoek. Het probleem voor Alfa (Sauber) is dat er nauwelijks Chinese sponsoren bijkomen. Op dit moment zijn dat er slechts twee. Tja, hoeveel zin heeft het dan nog? Nu is Zhou goed genoeg om op zijn eigen merites te rijden en brengen die twee sponsoren meer geld mee dan die van Nyck de Vries. Vandaar de kleine kans.

Haas (10%)

Bij Haas is Mick Schumacher zeker niet uit beeld, maar het is een lastig verhaal. Mick is bij vlagen snel, maar zeker niet consistent genoeg. Het is niet de nieuwe Schumacher, ondanks zijn achternaam. Zeker in vergelijking met Kevin Magnussen valt het een tikkeltje tegen. Kun je nagaan hoe slecht Nikita Mazepin was. Bij Haas gonsde de naam van Daniel Ricciardo, maar men schijnt huiverig te zijn naar zijn vorm a.k.a. neergaande spiraal. Mede dankzij de afgelopen race zou men Nyck in het vizier hebben.

Alpine (25%)

Bij Alpine is er een vacature nu Alonso én Piastri daar niet zullen rijden. Daar hebben ze een coureur nodig naast Esteban Ocon en De Vries zou daar prima passen. Zo’n nette en correcte jongen als De Vries kun je in principe overal naast zetten. De Vries zou ook zeker een goede optie zijn voor een jaar. Dan heeft Alpine iets ademruimte en kunnen ze in hun talentenprogramma kijken voor een opvolger.

Enig nadeel: met Ocon en De Vries zou Alpine dan twee Mercedes-protegés in dienst hebben, terwijl Alpine een eigen junioren-programma heeft. Het zou wel de tofste van de opties voor Nyck zijn: bij Alpine doe je bijna altijd mee om de punten en is een podium soms zelfs mogelijk. Ook zit er een compleet fabrieksteam achter.

Williams (65%)

Dan, tot slot, Williams zelf en die kans lijkt het grootst. Williams maakt gebruik van Mercedes-motoren en De Vries komt uit de koker van Toto, eh, Mercedes (anders klinkt het raar). De Vries is aantoonbaar sneller dan Latifi en Williams heeft het geld van de Canadees niet meer nodig nu Dorilton Capital erachter zit.

Latifi schijnt een enorm waterdicht contract te hebben, vandaar dat hij nu nog rijdt. Aan het einde van dit seizoen loopt dat contract dan eindelijk af. Williams-baas Jost Capito heeft al aangegeven dat hij interesse heeft om De Vries op te nemen in het team, maar dat het niet aan hem is en Nyck ‘meerdere verplichtingen’ zou hebben.

En met wie concurreert hij Nyck de Vries?

Normaal gesproken is er altijd een flinke aanwas qua coureurs. Dat is nu niet het geval. We bekijken de opties even.

Opkomende talenten

In de Formule 2 zijn er nog geen duidelijke winnaars. Drugovich is de kersverse kampioen met nog een race te gaan, maar echt overtuigen deed hij niet. Pourchaire lijkt een iets ‘snellere’ coureur te zijn, maar is niet geheel foutloos. Dan is daar nog Alpine junior Jack Doohan, die eigenlijk nog een jaartje moet rijpen in de F2. Alles daaronder is simpelweg (nog) niet goed genoeg.

Ryo Hirakawa en Gustavo Menezes zouden eventueel ook kunnen vanwege het bezit van een superlicentie, maar ook daarbij kun je afvragen of het ‘F1-materiaal’ is. Kortom, zoals Russell, Norris, Leclerc en dergelijke de F2 domineerden en aan de F1-deur klopten, is dat nu zeker niet het geval. Kansen dus voor Nyck.

F1-coureurs

Dan zijn er nog wat Formule 1-coureurs. De kans bestaat dat Mick Schumacher volgend jaar moet solliciteren. Daarnaast wordt Nico Hülkenberg in verband gebracht met een stoeltje bij Haas om diezelfde Schumacher te vervangen. Bij Alpine heeft Szafnauer bevestigt dat Ricciardo zeker op de shortlist staat. De Australiër zit volgend jaar namelijk zonder team. In vergelijking met Hülkenberg (35) en Ricciardo (82) heeft De Vries (27) zijn leeftijd mee. Als hij bevalt, kun je er nog een paar jaar mee vooruit.

Kortom, er zijn voldoende opties voor Nyck de Vries om volgend jaar Formule 1 te rijden. Natuurlijk, we kunnen de prestaties van de Fries relativeren, maar bij veel coureurs moet je je maar afvragen of deze het uiterste uit de auto kunnen halen. De Vries heeft het afgelopen weekend in elk geval al laten zien!

Sterker nog, hij wilde niet eens de auto uit:

