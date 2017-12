Eindelijk gaan Ferrari en Porsche aangepakt worden

En de klappen komen uit de goede hoek.

Uiteraard denken we bij Lotus aan kleine, lichtgewicht sportwagens. De Seven, Elan en Elise zijn schoolvoorbeelden van hoe een sportwagen hoort te zijn. Compact, lichtvoetig en wendbaar. Daar kun je de grootst mogelijke lol mee hebben. Bekijk deze video met @CasperH in een Exige, zelden was onze collega in een dergelijke extase. Laten we niet vergeten dat Lotus jarenlang een andere auto in productie heeft gehad, de Esprit. Ondanks dat de auto voor zijn soort niet veel woog, was het niet een minimalistisch sportwagentje. Toen de Esprit in de jaren ’90 geleverd werd met een heuse achtcilinder, was de Esprit een volwaardige Ferrari-concurrent. Heel lang heeft het niet mogen duren, want in 2004 viel het doek voor de iconische sportwagen.

Als praktische sportwagen is er natuurlijk de Lotus Evora (rijtest), maar dat is toch meer een concurrent voor een Porsche Cayman of lichter gemotoriseerde 911. Zo’n 7 jaar geleden was wereldkampioen luchtfietsen Danny Bahar bezig met een complete hergeboorte van het merk Lotus, maar dat bleek helaas niet meer dan een wassen neus. De plannen voor nieuwe modellen waren geweldig, maar bleken niet levensvatbaar. Joh. Lotus belandde (wederom) in een diep dal en heeft het ternauwernood weten te overleven. Sterker nog, er wordt zelfs winst gemaakt, een heel klein beetje, maar toch. De Elise, Exige en Evora worden telkens voorzien van updates en verkopen nog redelijk goed.

Dat betekent niet dat er achter de schermen niets gebeurd. Integendeel! Het moederbedrijf van Lotus, Proton, is overgenomen door Geely, dat ook eigenaar is van Volvo. Een serieuze speler dus. Wat ze met Volvo hebben gedaan is overigens wel lovenswaardig: Volvo kreeg de vrijheid om de auto’s te ontwikkelen die ze wilden, procesmatig kijkt Geely toe dat dit ook op een winstgevende manier gebeurd. Hetzelfde scenario lijkt zich te voltrekken voor Lotus.

Ze gaan heel pragmatisch te werk, allereerst moet er namelijk een SUV-achtige Lotus komen. Zoals mijn docent Elektrotechniek zou zeggen: ‘Muiterij!!!’. Maar het is op zich logisch, voor een fabrikant is het gewoon noodzaak dat je dit soort cashcows in de showroom hebt staan. Dankzij de Porsche Cayenne en Macan is er financiele ruimte voor de Cayman GT4 en 911 GT3. De SUV wordt gebouwd op het platform van de nieuwe Volvo XC40. Naar het schijnt wordt het wel SUV met een typische Lotus benadering.

In een interview met Autocar heeft An Cong Hui, de opperbaas van Geely, laten weten dat Lotus zijn pijlen gaat richten op Porsche en Ferrari. Dus ook met een nieuwe supercar, Ferrari bouwt immers bijna niet anders. Ok, dat heeft Bahar ook geprobeerd natuurlijk. Het verschil zit hem erin dat Geely daadwerkelijk het geld heeft om dergelijke ontwikkelingen te kunnen bekostigen. Er is nu veel meer mogelijk. Is het dan allemaal hosanna? Helaas niet. De Esprit (de naam is allerminst zeker, maar ligt voor de hand) zal waarschijnlijk hybride of elektrisch zijn.