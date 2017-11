Nederlands autobedrijf verkoopt ex-Wraith Jon Olsson

Verrassing!

Handel, handel. Dat zijn de auto’s van Jon Olsson tegenwoordig. Niet alleen voor Olsson zelf, maar ook voor de partijen die de auto’s van de bekende vlogger kopen. Deze zomer werd bekend dat de ondernemer en videomaker zijn vers gepimpte Rolls-Royce Wraith ging verkopen. Er moest namelijk plaats worden gemaakt voor een nieuw project. Dat nieuwe project is een Mercedes G500 4×4². De SUV is wederom getuned door het Nederlandse Absolute Motors en werd deze week geleverd aan Olsson.

Ook de Wraith werd, net als de andere auto’s van Olsson, verkocht aan een Nederlander. Een bekend contact van de Zweed, want autobedrijf Leitner kocht eerder de extreme RS6 DTM (R.I.P.) van hem. De Wraith is kortgeleden in ons land aangekomen en klaargestoomd voor de verkoop.

Aan de verbouwde Rolls-Royce hangt geen zichtbaar prijskaartje. Leitner wist ons te vertellen dat er op de auto mag worden geboden. Er is geen haast met de verkoop. De autoverkoper zegt de auto te houden als er geen ‘goed bod’ wordt uitgebracht. Een specifiek bedrag werd niet genoemd.

Het vorige project van Olsson, de Huracán, kwam ook in Nederland terecht en werd vervolgens doorverkocht aan een Nederlander. Op de Lambo prijken inmiddels gele platen. Of de Wraith ook ooit op Nederlands kenteken komt te staan is nog maar de vraag. “Deze Rolls is echt een one-of-a-kind en gaat wellicht naar een Arabier of een andere liefhebber.”, aldus Leitner.

Met dank aan Shane voor de tip!