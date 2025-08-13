Als de accu van deze EV het begeeft, kun je hem maar beter gedag zeggen

De kans op problemen is ook nog eens groter bij deze auto.

Aan het begin van de EV-transitie waren klanten en ook fabrikanten erg bang voor de batterijen. Hoelang zouden de accu’s het volhouden? Hoe zit het met het brandgevaar? En wat als er duizenden kilometers mee zijn gereden, haal je de actieradius dan nog wel?

Om deze onzekerheid weg te nemen, verzonnen verschillende fabrikanten wat: de huurbatterij. Je betaalt een bedrag per maand voor een accu. Zo had Mercedes het bedacht bij de Smart fortwo electric en Renault voor de Zoe. Zodra de accu van de Smart nog maar 80 procent aan range biedt, krijg je een nieuwe of repareert Mercedes de batterij zodat je weer meer dan 80 procent van de oorspronkelijke actieradius aantikt.

Het probleem

Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en rijden er nog altijd mensen in de derde generatie van de elektrische Smart met een huurbatterij. Zij betalen € 65 inclusief BTW per maand voor een goed functionerende batterij in plaats van eenmalig € 4.770 te betalen en de batterij te kopen.

De leasetermijn werd op 10 jaar gezet. Na die tien jaar kun je de accu afkopen voor € 300, de accu terugbrengen of de lease verlengen met twee voor nog eens € 99 per maand. Er zijn een aantal fanatiekelingen die voor de laatste optie gaan. Daar hadden Smart en Mercedes destijds niet op gerekend.

Er werden een paar loodsen gebouwd om de leenbatterijen op te slaan. Inmiddels zijn de schappen in deze loodsen leeg, want de voorraad is op. Een lezer van smart-emotion.de meldt het probleem aan het online platform. Na 10 jaar zat zijn batterij nog boven de 80 procent en dus liet hij het huurcontract nog maar eens verlengen.

Extra zuur

Voor de lezer komt het gebrek aan ruilaccu’s extra slecht uit. Zijn Smart heeft een probleem aan de 12-volt accu. Als deze accu kapot gaat, ontlaadt de fortwo automatisch ook de grote batterij naar 0 volt terwijl die 400 volt zou moeten zijn. Dit verhelpen kan alleen met een nieuwe 12-volt accu. Maar als de defecte 12V-batterij weken tot maanden onopgemerkt in de aandrijflijn blijft, neemt hij de HV-batterij mee het graf in en moet ‘ie ook vervangen worden.

Daar zit dus het probleem: die batterijen zijn op. In plaats van te repareren wat er te repareren viel, ging Mercedes batterijen aan de lopende band vervangen. Zo gaat de voorraad inderdaad wel op ja. De fortwo van de lezer staat nu bij de Merc-dealer die hem dus heeft moeten vertellen dat er geen batterijen op voorraad liggen.

Het gevolg is dat de smart naar een Bosch-werkplaats is gestuurd. Zij moeten de batterij weer aan de praat krijgen. Hoe ze dat precies doen, kan niemand hem vertellen. Deze gespecialiseerde vaklieden zijn erg schaars waardoor het lang kan duren voordat de batterij weer gerepareerd is. Het alternatief? De lease opzeggen, de rest van de fortwo verkopen of laten slopen. Of je zegt je lease op en koopt een Smart-batterij op Marktplaats.