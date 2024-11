EV-accu’s gaan massaal naar de schroothoop

Dit gedeelte van de EV-productie is niet bijster groen…

Het maken van sterke accu’s voor EV’s is een smerig werkje. Er wordt gewerkt met stoffen als nikkel, kobalt, lithium, mangaan. Het winnen van die materialen is niet bevorderlijk voor het milieu. Maar ja, altijd beter dan door blijven rijden op dinosap, of niet? Daar zullen we verder niet over uitweiden, maar dat de EV-bouw schoner kan, is een feit. Kijk bijvoorbeeld maar naar het aantal batterijen van EV’s dat niet gerecycled wordt.

Het Financieel Dagblad zocht dit uit. Via gesprekken met experts en andere mensen in de sector is het dagblad erachter gekomen dat ongeveer een derde van de nieuwe batterijen na de bouw ervan wordt afgekeurd. Een foutmarge van 15 tot 30 procent wordt zelfs gezien als normaal. Maar dat is nog maar het gemiddelde. Bij sommige startende fabrieken kan het zelfs 90 procent van de batterijen zijn dat in de kliko verdwijnt.

Productie van batterijen voor EV’s

Het maken van een accu komt erg nauw. Er zijn twintig verschillende fases. Wijk je hier ook maar een klein beetje in af, dan is de batterij onbruikbaar. Het lijkt erop dat fabrieken de mist in gaan wanneer de productie wordt opgeschaald. Een voorbeeld hiervan is Northvolt uit Zweden. Het bedrijf loopt zover achter op de productieplanning dat BMW een order van 2 miljard euro heeft teruggetrokken.

Vervolgens kunnen we in Europa te weinig met de afgekeurde batterijen. Er zijn te weinig fabrieken waar de batterijen van EV’s gerecycled kunnen worden. In Rotterdam is er eentje, maar die kan het tempo niet bijbenen. Het bedrijf krijgt per jaar de batterijen van 20.000 grote EV’s of 50.000 hybride modellen gerecycled.

Verlies van grondstoffen

Het materiaal dat achterblijft, wordt daarom verkocht aan bedrijven buiten ons continent. Op zich geen probleem, maar de EU wil juist zoveel mogelijk van de grondstoffen hier houden om onnodige import te voorkomen. Het terugverkopen van de materialen helpt dan niet.

Bij de Nederlandse batterijfabrikant LeydenJar denken ze dat we de achterstand op Amerika en Azië niet zomaar inhalen: ”We zullen altijd wel wat achterlopen, maar het zou helpen als grote autofabrikanten meer zekerheid zouden geven en hun orders niet afzeggen”, zegt LeydenJar-COO Ad de Bekker.

Wat zeggen automerken?

Tegenover het FD reageren Volvo en Volkswagen. Beide merken willen geen cijfers prijsgeven over de batterijverliezen van hun producenten. Wel geeft Volvo aan dat dit een belangrijk vraagstuk is. VW bevestigt dat wanneer foutieve batterijen voor EV’s gevonden worden tijdens de inspectie, ze direct gerecycled worden.

Bron: Financieel Dagblad