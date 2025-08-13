Honda’s kleintje voor Nederland krijgt dikke bodykit en meer!

Niet alleen tuning voor het oog.

Mugen is geen tuner waarover we wekelijks schrijven, bijna niet eens jaarlijks. Geniet er dus extra van wanneer er iets bijzonders in Asaka wordt ontwikkeld. De huistuner van Honda heeft het nieuwste project opgeleukt: de N-One:e. Of duidelijk gezegd, de Honda kei-car die ook naar Nederland komt!

Honda vertelde eerder dat de N-One e: ”wereldwijd” verkocht gaat worden. Hij maakt zijn Europese debuut op het Goodwood Festival of Speed en binnenkort verwachten we hem in levende lijve te zien op de IAA in München. Hopelijk brengt Honda ook meteen de versie van Mugen mee.

De Honda N-One e: van Mugen

Het moge duidelijk zijn welke de Mugen en welke de ongetunede Honda N-One e: hierboven is. Laat ik met het minder leuke nieuws beginnen, dan zijn we daar vanaf. Mugen verandert niets aan de aandrijflijn. Je houdt maar 64 pk, al moet dat toch nog genoeg zijn voor zo’n klein bakje. De verwachte actieradius gaat door het uitbreidingspakket omlaag van 270 kilometer naar 245 kilometer. Da’s nog steeds meer dan de Honda e had.

Wat doet Mugen dan allemaal? De meest opvallende veranderingen zijn de matzwarte aero-onderdelen. Mugen plakt een splitter onder de voorbumper en voegt zijskirts toe, net als een diffuser en een dakspoilertje. De ramen zijn wat getint en bovenop de voorruit zit een zonneklepje.

Verder maken een stel stickers duidelijk door welke tuner de kei-car is aangepakt. Ook de dorpels verwijzen naar Mugen. Naast het uiterlijk vertoon zorgt Mugen ook voor een nog net wat leuker sturende kei-car. De Honda N-One e: krijgt ”performance” dempers en speciale 15-inch lichtmetalen velgen.

Wanneer komt de kei-car naar Europa?

De prijzen en releasedata van de Mugen-spulletjes worden later vrijgegeven. Ergens in het najaar van 2025 moet de elektrische N-One e: in productie gaan. Kort erna mag je de Mugen-spullen in de webshop verwachten. Wat je dan gaat betalen in Nederland is ook nog niet bekend. Leuk als schattig doch agressief boodschappenautootje voor erbij?