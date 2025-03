Wansmaak Woensdag: laat deze Smart NIET aan je vriendin zien!

Die vreselijke stuurhoes is nog maar het begin…

Ziet er nog helemaal niet gek uit, toch? Gewoon een zilveren Smart ForTwo uit 2002 die perfect zou passen bij je partner. Hij komt nog uit de dagen dat Smart ook écht kleine autootjes bouwde. Mooi was die tijd. Minder mooi is deze Smart op Marktplaats. Scroll maar eens naar beneden.

Kijk eens wat ze hem hebben aangedaan! Je dacht dat die stuurhoes al tokkie was, maar dit gaat wel echt te ver. Aan beide zijdes zijn de deuren van de Smart ForTwo voorzien van een panterprint. Zoom je in op de wrap, dan zie je dat de eerste haarscheurtjes zich al laten zien.

Goed, zo’n wrap kun je er gelukkig afhalen zodat niemand jou of je vriendin voor gek verklaart. Verder is deze Smart een prima occasion. Hij is origineel Nederlands en heeft nog maar 123.109 kilometer gelopen. Die tellerstand klopt volgens het RDW. Op zich niet gek dat er zo weinig kilometers mee zijn gereden. Je kunt je voorstellen dat dit geen daily driver is geweest, maar een autootje om wat laatste boodschappen te halen en/of voor korte ritjes.

Specificaties van de Smart ForTwo

In de Smart ligt een kleine 599 cc driecilinder die 59 pk produceert. De topsnelheid is 135 km/u en van 0 naar 100 km/u gaat in 17,2 seconden. Lijkt me best geinig in een bakje van leeg 705 kilo. Het motorblokje loopt ongeveer 1 op 20 en is dus behoorlijk zuinig. Zoals de naam al aangeeft, is er ruimte voor twee personen en verder niet zo heel veel.

Nog prettige zaken aan deze Smart ForTwo met panterprint: de apk is nog geldig tot 17 november 2025, heeft een automatische versnellingsbak en het prijsje valt ook reuze mee. De dealer vraagt € 1.950 voor de Smart met panterprint op Marktplaats.