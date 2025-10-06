Oneerlijk maar waar. Als je geld hebt, kun je blijkbaar alles flikken…

Christian Horner heeft een miljoenen­schikking getroffen met de vrouw die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. De deal betekent dat de zaak niet voor de rechter komt en dat er geen openbaar onderzoek volgt naar de inhoud van de beschuldigingen.

Een groot aandeel van dat geld komt uit de schikking die juist hij ontving van Red Bull, dat hem ondanks zijn contract de laan uitstuurde. Wat er precies is afgesproken, blijft vertrouwelijk.

Het nieuws zorgt voor veel discussie binnen en buiten de Formule 1. De Britse teambaas van Red Bull Racing stond maandenlang onder druk door de beschuldigingen en het interne onderzoek dat daarop volgde. Nu lijkt de storm te zijn gaan liggen, niet omdat er duidelijkheid is gekomen, maar omdat er geld is betaald.

Als je geld hebt, ben je onschendbaar

Het beeld dat hierdoor ontstaat, is pijnlijk herkenbaar. Wie financiële middelen heeft, kan problemen vaak oplossen zonder verantwoording af te leggen. De rechtsgang is dan niet per se een zoektocht naar waarheid, maar een kwestie van wat het waard is om de stilte te bewaren.

Voor de buitenwereld blijft onduidelijk of er sprake was van fout gedrag of misverstanden. Wat overblijft, is het gevoel dat macht en geld bescherming bieden die anderen niet hebben. Het systeem laat ruimte voor mensen met invloed om kwesties af te kopen en verder te gaan alsof er niets is gebeurd.

In theorie is iedereen gelijk voor de wet, maar in de praktijk weegt een goed gevulde bankrekening soms zwaarder dan een getuigenverklaring. De uitkomst van deze zaak bevestigt dat beeld. Horner blijft weliswaar werkloos, maar wel op vrije voeten, Red Bull zwijgt in alle talen en het verhaal zakt langzaam weg in de achtergrond. Is de verwachting tenminste.

Wat blijft hangen, is het besef dat geld niet alleen deuren opent, maar ook problemen oplost. En wie dat kan betalen, lijkt onschendbaar.