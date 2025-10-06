Oneerlijk maar waar. Als je geld hebt, kun je blijkbaar alles flikken…
Christian Horner heeft een miljoenenschikking getroffen met de vrouw die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. De deal betekent dat de zaak niet voor de rechter komt en dat er geen openbaar onderzoek volgt naar de inhoud van de beschuldigingen.
Een groot aandeel van dat geld komt uit de schikking die juist hij ontving van Red Bull, dat hem ondanks zijn contract de laan uitstuurde. Wat er precies is afgesproken, blijft vertrouwelijk.
Het nieuws zorgt voor veel discussie binnen en buiten de Formule 1. De Britse teambaas van Red Bull Racing stond maandenlang onder druk door de beschuldigingen en het interne onderzoek dat daarop volgde. Nu lijkt de storm te zijn gaan liggen, niet omdat er duidelijkheid is gekomen, maar omdat er geld is betaald.
Als je geld hebt, ben je onschendbaar
Het beeld dat hierdoor ontstaat, is pijnlijk herkenbaar. Wie financiële middelen heeft, kan problemen vaak oplossen zonder verantwoording af te leggen. De rechtsgang is dan niet per se een zoektocht naar waarheid, maar een kwestie van wat het waard is om de stilte te bewaren.
Voor de buitenwereld blijft onduidelijk of er sprake was van fout gedrag of misverstanden. Wat overblijft, is het gevoel dat macht en geld bescherming bieden die anderen niet hebben. Het systeem laat ruimte voor mensen met invloed om kwesties af te kopen en verder te gaan alsof er niets is gebeurd.
In theorie is iedereen gelijk voor de wet, maar in de praktijk weegt een goed gevulde bankrekening soms zwaarder dan een getuigenverklaring. De uitkomst van deze zaak bevestigt dat beeld. Horner blijft weliswaar werkloos, maar wel op vrije voeten, Red Bull zwijgt in alle talen en het verhaal zakt langzaam weg in de achtergrond. Is de verwachting tenminste.
Wat blijft hangen, is het besef dat geld niet alleen deuren opent, maar ook problemen oplost. En wie dat kan betalen, lijkt onschendbaar.
Reacties
jaapiyo zegt
Naar verluidt is hij elk team aan het bellen om weer ergens binnen te komen. Ik ben benieuwd of het er nog van komt.
Marco(s) zegt
Tuurlijk gaat dat lukken! Trump is ook opnieuw president geworden.
Marco(s) zegt
Zo kun je het zeggen maar volgens mij zijn er bij een schikking 2 partijen nodig en blijkbaar is de partij die onrecht is aangedaan (laten we duidelijk stellen dat dit dus niet bewezen is) ook gevoelig voor geld en wel zodanig dat de persoon in kwestie haar ziel verkoopt.
Als het (al dan niet bewezen) onrecht zo erg is dat je er mee naar buiten komt dan zou je ook principes kunnen hebben en doorgaan totdat de dader schuldig is bevonden en de straf krijgt die hoort bij het misdrijf.
Het is en blijft een keuze volgens mij.
kniesoor zegt
Wellicht verwacht (de advocaat van) de mevrouw in kwestie niet, dat Horner tot betaling van een groter bedrag (of misschien zelfs wel een al dan niet flink lager bedrag) wordt veroordeeld als ze de zaak voor de rechter brengt. Dus kiest ze eieren voor haar geld. Kweenie óf – en zo ja : in hoeverre – je dat onder bovenstaande litanie kan scharen.
mjpamsterdam zegt
Ik vraag me dan af of zijn echte echtgenoot hier iets bij voelt. “ Ransbakkerij “ is toch een woord welk hier past denk ik.
Edge zegt
Ik denk dat de meesten van ons die geïnteresseerd waren in deze kwestie de Google Drive met gelekte appjes en foto’s wel hebben gezien. Wat in die Drive stond was 100% grensoverschrijdend gedrag, maar daar zat niks bij waaruit blijkt dat Horner haar fysiek iets heeft aangedaan. Dus als ik in haar schoenen had gestaan en op basis van een aantal ongepaste appjes, wat niet sexy foto’s van een halfnaakte Horner en een wazige foto waarvan men nog steeds niet weet of het een vinger of zijn pielemuis is een fraaie schikking zou kunnen treffen zou ik daar ook voor gekozen hebben.
Maar uiteindelijk boeit het ook niet zoveel wat wij er allemaal van vinden. Een schikking heet niet voor niets een schikking, en blijkbaar was deze vrouw bereid een streep onder de kwestie te zetten tegen betaling van dit niet nader gespecificeerde miljoenenbedrag. Dat is haar goedrecht en als voor haar daarmee de zaak is afgedaan is dat helemaal prima.
Overigens: Horner schijnt vanuit Red Bull een som van om en nabij de 100 miljoen mee te hebben gekregen, voornamelijk bestaand uit het salaris dat hij nog ontvangen zou hebben als hij zijn contract uit had mogen dienen. Waar ik dan wel weer heel benieuwd naar ben, is of daar haken en ogen aan verbonden zitten. In de voetballerij is het gebruikelijk dat wanneer een trainer ontslagen wordt, de vergoeding opgebouwd is uit een vaste ontslagvergoeding en een gedeeltelijke doorbetaling van het loon zolang ze geen nieuwe baan hebben gevonden. Ik vraag me af of dat bij Horner ook zo is, of dat hij dat bedrag van rond de 100 miljoen onvoorwaardelijk heeft gekregen en dus niks hoeft op te geven als hij elders in de F1 aan de slag zou kunnen.