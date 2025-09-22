Max Verstappen niet langer de bestbetaalde in de F1

Hij wordt afgetroefd door iemand van wie je het niet verwacht.

De salarissen in de Formule 1 zijn over het algemeen niet heel erg laag te noemen, zeker voor de mensen vóór de schermen. Zo krijgt de slechtst betaalde coureur -Isack Hadjar- jaarlijks al tussen de 5 ton en 1 miljoen euro bijgeschreven. Er zijn jaren dat ik het niet binnensleep, zal ik maar zeggen.

Voor de smaakmakers in de F1 gelden hele andere normen. Zij verdienen zo gruwelijk veel geld dat het je bijna duizelt. Lewis Hamilton bijvoorbeeld verdient 60 miljoen per jaar bij Ferrari, maar moet zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Onze nationale raceheld verdient 65 miljoen per jaar, zonder sponsorcontracten of ander inkomsten.

Daarmee was hij de bestbetaalde persoon in de F1. Was ja, er si iemand die nog meer heeft gekregen dit jaar. Veel meer!

Max Verstappen niet langer de bestbetaalde

We hebben het over de voormalige baas van Max, Christian Horner. Die werd afgelopen jaar natuurlijk op staande voet op straat getrapt, maar dat bleek niet gratis voor Red Bull. Verre van zelfs. De ‘Spiceboy’ krijgt namelijk een ontslagvergoeding mee van ruim 90 miljoen euro… Wow.

Maar die stapel geld is nog niet alles, hij mag vanaf het tweede kwartaal van 2026 alweer in de F1 werken. En de kans is groot dat hij dat gaat doen, misschien wel bij het nieuwe Cadillac. Horner heeft namelijk bewezen wel raad te weten met een startend team.

90 miljoen dus, maar vanwege de journalistieke objectiviteit enzo moeten we ook een andere mening laten horen. GPblog zegt dat de oude baas van Max Verstappen veel minder meekrijgt, namelijk ‘maar’ 60 miljoen. Ook niet weinig, maar toch. Wel zeggen zij ook dat hij volgend jaar alweer inde F1 mag werken

Totdat het bevestigd wordt door Red Bull houden wij het gewoon op 90 miljoen euro. Vinden we namelijk nog meer tot de verbeelding spreken. En nu begint het mijmeren; wat zou jij doen met zo’n sloot geld? Wij kopen in elk geval een dikke redactie-Rolls. Dat kan er wel af dan…