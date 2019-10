Als je kunt raden wat voor auto dit is, mag je hem hebben

Voor de échte handige Harry.

“Raad eens?” is een zin die je vaak vindt wanneer er iets zo verbazingwekkend is, dat je gesprekspartner/tegenspeler het juist absoluut niet kan raden. Daarom doen wij dat vandaag ook. Raad maar wat dit voor ellendig hoopje verschroeid auto dit is. Model en bouwjaar voor extra punten.

Lastig, nietwaar? De opvallende kijker heeft misschien al gezien dat het gaat om grote remmen een een velg die lijkt op een Ferrari. Tijd voor een onthulling: het ís een Ferrari. Een 458 Spider, welteverstaan. De bolide uit 2014 heeft betere dagen gezien, zo durven we wel te stellen. Wat er over is van een forse brand is nog niet eens genoeg om te spreken van een karkas. Er is echt helemaal niks meer over van de ooit zo schitterende Italiaanse bella met 570 pk en een stalen klapdak. Open rijden en een 4,5 liter grote V8 voor de soundtrack, dat klinkt als een droom.

Als er iets makkelijk is, dan is het een droom veranderen in een nachtmerrie, dat zal deze 458-eigenaar vast door hebben gehad. De ‘auto’ duikt op op een Copart-terrein in Californië. Copart is in de VS het grootste bedrijf voor gebruikte auto’s, voornamelijk schadeauto’s. Alles is te koop voor een zacht prijsje, al hebben sommige projecten veel liefde nodig om nog wat te worden. Deze 458 Spider is daar zonder twijfel eentje van. De prijs is onbekend, een gevalletje ‘wat de gek ervoor geeft’ lijkt ons.

De 458 kreeg een reputatie als niet zo brandvrije auto nadat verschillende exemplaren in brand vlogen, vlak nadat hij werd geïntroduceerd. Het ging om lijm in de achterste wielkast wat niet hitte/brandbestendig was. Omdat het probleem hen handenvol met geld kon gaan kosten, werd al in 2010 de auto teruggestuurd naar de fabriek. De Spider kwam in 2011 en toen waren de brandperikelen wel achter de rug. Of de 458 Spider van Copart daarom een ‘lijmslachtoffer’ is? Durven we niet te zeggen.

Voor wie een leuk spelletje ‘zoek de verschillen’ wil spelen: zo komt een 458 Spider normaliter uit de fabriek rollen:



En hier is nog één laatste plaatje van de Ferrari op het Copart-terrein: