Toyota aast wederom op ‘coole’ Yaris

De auto kan het gebruiken, in ieder geval.

De Toyota Yaris is zo’n B-segmenter met een existentiële crisis. Het is zo’n auto die van origine scoort bij de ouderen van dage, maar wanhopig probeert om een jonger publiek aan te trekken. Om beide markten trouw te blijven is het zo’n typische ‘tussenin-auto’. De proporties zijn afgestemd op het feit dat je er lekker in moet zitten, dus qua styling is het net niks. De aankleding kan juist weer op allerlei manieren leuk worden voor jonge kopers, maar zorgen wel ervoor dat de auto duurder wordt dan je misschien wil. Kortom: hoe los je dit op?

Toyota doet dat op twee manieren. Beide hebben te maken met het GR-label. Gazoo Racing doet hun werk goed als het gaat om elke Toyota te voorzien van een sportbadge, zo ook de Yaris. In eerste instantie kwam de Yaris GRMN. Deze 200+ pk sterke supercharged limited edition van de Yaris maakte hebberig, al is om en nabij 50.000 euro voor een Yaris krankzinnig duur. Je moet dan heel zeker van je zaak zijn.

Het betaalbare alternatief is de GR Sport. Net zoals bij vele andere merken krijg je dan GR-styling op de reguliere Japanse B-segmenter. Veel show, weinig go. En op een Yaris is deze mate van show niet genoeg. Kortom: de Yaris werd nog steeds geassocieerd met een modale hatchback, in het grijs met wieldoppen.

Toyota wil met de nieuwe Yaris dat imago nou toch echt afschudden. Niet alleen ziet de auto er nu al gelikter uit, ook heeft Toyota haar zinnen gezet op meerdere hete Yarissen, zo meldt AutoExpress. Sowieso een iets hetere Yaris, een GR Sport met daadwerkelijke sportmotor, zou op de planning staan. Maar ook een homologatieversie van de Yaris WRC is niet ondenkbaar. Toyota rijdt nu al een tijdje mee in de WRC met heftig gemodificeerde Yarissen (of is het Yari?) en om dat te ‘vieren’ wil Toyota een Yaris bouwen die in meerdere aspecten lijkt op zijn WRC-broer. Heet spul: misschien wel dé manier om de Yaris eens een écht coole sportversie te geven.