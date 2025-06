Elektrische AMG krijgt nep V8-geluid (en zo klinkt dat)

Dit klinkt in ieder geval beter dan de nieuwe C63…

Mercedes is ons al een tijdje dood aan het gooien met teasers voor de nieuwe AMG. Dat is ook een belangrijk model, want dit wordt de eerste volledig door AMG ontwikkelde EV. De nieuwste teaser is interessant, want nu krijgen we ook te horen hoe deze auto gaat klinken…

In de video hoor je in eerste instantie alleen het geluid van piepende banden, maar in het laatste shot hoor je zowaar motorgeluid. Dit klinkt als een V8, wat voor de nodige verwarring zorgt in de reacties op social media. Is het een V8? Is het een EV? Is het een hybride?

Het antwoord luidt: het is echt een volledig elektrische auto. En die krijgt dus een nep V8 geluid. Want Mercedes heeft met de geflopte C63 geleerd dat AMG-klanten écht heel graag een V8 willen horen. Of zouden ze misschien ook daadwerkelijk een V8 willen?

Je kunt natuurlijk van alles vinden van een neppe V8-sound, maar de vraag is: heb je liever nepgeluid of helemaal geen geluid? Dan kies je misschien toch liever voor nepgeluid. En waarschijnlijk kun je het geluid gewoon uitzetten, maar dan heb je in ieder geval de keuze.

Met deze video is de teasercampagne bijna ten einde, want de onthulling zou in juni zijn. Dat betekent dat Mercedes zeer binnenkort het doek trekt van deze elektrische AMG. We wachten in spanning af.