ABT is jarig en viert dat met nog meer Limited Edition RS6

En dit is pas het eerste jubileummodel van drie

Het is bijna een genre op zich geworden: de speciale RS6. Audi maakt er één, tuners leven zich uit en voordat je het weet heb je een lijst aan limited editions waar je een Excel-bestand voor nodig hebt. Toch vond ABT dat er nog wel wat bij kon. Ter ere van het 130-jarig bestaan van de tuner verschijnt de RS6-LE 800. En hoewel de wereld inmiddels geen tekort heeft aan speciale RS6’en, probeert ABT met dit jubileummodel toch weer een nieuwe stap te zetten.

De RS6 als ideale tunerbasis

Bij ABT weten ze natuurlijk dat de RS6 de perfecte combinatie biedt van ruimte en vermogen. De tuner bouwde eerder al een RS6 Legacy Edition die het deed met 760 pk, maar voor deze nieuwe versie vonden de Duitsers dat het nog wel een tandje extremer mocht. Met behulp van het ABT POWER R-performancepakket stijgt het vermogen van de V8 naar 800 pk en 980 Nm, dankzij onder meer aangepaste turbochargers, een nieuwe intercooler en een extra oliekoeler. Daarnaast krijgt de RS6 een nieuw uitlaatsysteem en een aangepast onderstel.

Carbon, goud en veel logo’s

Zoals altijd bij ABT, blijft het niet bij een motorupgrade. De RS6-LE 800 krijgt een uitgebreid pakket aan aerodynamische onderdelen in zichtbaar carbon. Denk aan een nieuwe frontlip, frontblades, side skirts en een achtervleugel. Daarnaast introduceert ABT een speciale neodymium-kleurstelling, een goudachtige tint die op verschillende plekken terugkomt. Die accenten samen met de zichtbare carbon onderdelen en de 22-inch gesmede ABT IR22-velgen maken het exterieur af.

Ook in het interieur laat ABT duidelijk zien dat dit geen gewone RS6 is. Het stuur heeft een Alcantara-bekleding met carbon schakelflippers, terwijl op meerdere plekken RS6-LE-logo’s opduiken. Stoelen, instaplijsten en vloermatten worden allemaal van de juiste jubileumbranding voorzien, zodat je ook van binnen niet vergeet dat je in iets bijzonders zit.

Jubileummodel voor verzamelaars

De RS6-LE 800 is ontwikkeld ter ere van 130 jaar ABT. Dat jubileum wordt gevierd met een reeks speciale modellen, waarvan de RS6-LE 800 de eerste is. De productie wordt beperkt tot 30 exemplaren wereldwijd, en elk exemplaar krijgt een speciale jubileummunt, de zogenaamde ‘130 Years of ABT time capsule’, die permanent in de auto wordt verwerkt. Dat is toch iets wat niet elke ‘speciale’ RS6 heeft.

Dit is nog maar het begin

Voor het ABT-pakket betaal je 108.000 euro, met daarbovenop nog ruim 13.000 euro aan installatiekosten. En dat is dus nog zonder de prijs van de Audi RS6 zelf. Voor de doelgroep van dit soort projecten zal dat waarschijnlijk niet het grootste probleem zijn.

Interessanter is misschien dat dit model slechts de aftrap vormt van ABT’s jubileumjaar. De tuner heeft namelijk aangekondigd dat er in 2026 nog twee andere speciale modellen volgen. Als die net zo ambitieus zijn als deze RS6, dan belooft het een interessant jaar te worden voor liefhebbers van Limited Edition RS6’en.