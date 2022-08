Keihard protest tegen Fast & Furious 10!

We vermoeden dat het gaat om een leger natuurkunde-professoren en arthouse-liefhebbers. Hoe kun je anders keihard protest hebben tegen de Fast & Furious-films?

Het is bijna niet te bevatten, maar het tiende deel van de Fast & Furious-saga komt er aan. Je weet wel, die films waarvan iedereen ze claimt nooit te zien omdat het inhoudsloos en onrealistisch is.

Voor de Arthouse-gangers zijn er andere alternatieven en nee, daar komen bijna geen auto’s in voor. En laten we eerlijk zijn, zelfs klassiekers als Bullitt en de originele Gone in 60 Seconds hebben een flinterdun plot.

Angelino Heights

Bijna elk deel van de Furious-reeks brengt meer op dan het voorgaande deel. Logisch dus dat Universal doorgaat met het maken van nieuwe films. Men is dus nu bezig met deel 10, maar dat zal niet van een leien dakje gaan. De buurtbewoners zijn namelijk aan het protesteren, dat meldt Variety.

Hoe zit het? Welnu, dat gaan we je vertellen. Zoals je weet is The Fast & The Furious onder andere opgenomen in Los Angeles. De buurt waar Dominic Toretto woonde, inclusief de garage en het winkeltje (“Tuna, no crust!”), alsmede het huis staan in Angelino Heights.

Protest tegen Fast & Furious 10

En sinds het eerste deel is uitgekomen, stikt het van de bedevaartgangers. Dat zijn bijna zonder uitzondering mannen van een bepaalde leeftijd waarbij de testikels al dan niet helemaal zijn ingedaald. Ter compensatie gaan ze heel hard revven, burnouts trekken en donuts maken. Dan kun je beter wonen op 3828 Piermont Drive, Albequerque, waar netflixnerds pepperoni-pizza’s op het dak gooien.

De buurtbewoners zijn daar helemaal klaar mee. Daarom zullen ze gaan protesteren. En nee, niet alleen uit naam van henzelf, maar uit naam van 178 mensen die overleden zijn door straatracers. Zij zien straatraces als een dodelijke epidemie, die door Universal gepromoot wordt middels de films.

